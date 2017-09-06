Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях НАТО на Украине

Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военнослужащим принимать участие в учениях НАТО на Украине. "Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны", — написал он в Facebook.
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Этой записью глава государства сопроводил републикацию сканов переписки по этому поводу и.о. министра обороны Георгия Галбуры и советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности Артура Гуменюка.

В своем письме и.о. главы Минобороны сообщил о намерении направить 57 молдавских военнослужащих для участия в учениях Rapid Trident на Яворовском полигоне во Львовской области Украины, которые будут проходить с 7 по 23 сентября. Галбура напомнил, что молдавские военнослужащие участвуют в этих маневрах с 1996 года.

В своем ответе Артур Гуменюк указал, что президент республики не утвердил участие молдавских военнослужащих в этих учениях.

"В связи с этим просим принять меры для отмены подготовительных мероприятий по отправке воинского контингента на учения и проинформировать организаторов о том, что Республика Молдова не будет участвовать в данных учениях", — подчеркнул Гуменюк.

Deutsche Welle
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