"Дочка" венесуэльской госкомпании дала $0,5 млн на инаугурацию Трампа

 (1)
Deutsche Welle
четверг, 20 апреля 2017 г. 16:00
Citgo, дочерняя компания венесуэльского нефтяного госпредприятия, выделила полмиллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Залоговыми правами на 49,9% этой компании владеет "Роснефть".
© Scanpix

Американская компания Citgo, принадлежащая венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA, пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные отчета инаугурационного комитета, опубликованного в среду, 19 апреля.

Большую сумму внес лишь Bank of America - 1 млн долларов. Платежи по 500 тысяч долларов, аналогичные взносу дочернего предприятия PDVSA, на инаугурацию Трампа перечислили банк JP Morgan Chase и нефтегазовый концерн Exxon.

Другие крупные корпоративные пожертвования последовали от Pepsi (250 тысяч долларов), ритейлера Walmart (150 тысяч долларов) и сотового оператора Verizon (100 тысяч долларов).

По сообщениям СМИ, в ноябре 2016 года залоговые права на 49,9 процента Citgo получила дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Trading. Это значит, что в случае дефолта Венесуэлы права на эти акции перейдут в собственность российской госкомпании. Этой сделкой уже заинтересовались в Конгрессе США.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Украинский бизнес ищет замену российскому рынку (12)

Украинский бизнес ищет замену российскому рынку
Украинский малый и средний бизнес смог частично переориентироваться с российского на другие рынки. Но процесс идет тяжело и принесет плоды далеко не сразу, говорят сами предприниматели.

"Дочка" венесуэльской госкомпании дала $0,5 млн на инаугурацию Трампа (1)

Дочка венесуэльской госкомпании дала $0,5 млн на инаугурацию Трампа
Citgo, дочерняя компания венесуэльского нефтяного госпредприятия, выделила полмиллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Залоговыми правами на 49,9% этой компании владеет "Роснефть".

Bloomberg: Путин намерен отделить Донбасс путем интеграции с Россией (41)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к властям в Москве. По данным собеседников агентства, его стратегия заключается в намерении полностью отделить Донбасс за счет постепенной интеграции с Россией.

Британской полиции разрешили стрелять в водителей-террористов (3)

Британской полиции разрешили стрелять в водителей-террористов
Британская полиция теперь сможет стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на мирных граждан, заявил один из ведущих экспертов государственной полиции по вооруженному полицейскому патрулированию.

Пентагон пообещал, что авианосец США дойдет до берегов КНДР (25)

Lėktuvnešis Carl Vinson
Американские военные выступили с уточняющими заявлениями по поводу местонахождения боевых кораблей, которые — согласно сделанному на прошлой неделе заявлению президента США Дональда Трампа — отправились к берегам Северной Кореи, но при этом движутся в противоположную сторону.
Facebook друзья
Rambler's Top100