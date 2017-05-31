"Дочка" украинского провайдера заблокировала "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассников" в Крыму

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Медуза
среда, 31 мая 2017 г. 16:20
В Крыму клиенты провайдера «Телесистемы» пожаловались на блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые ранее запретили на Украине. Сообщения о блокировке появились утром 31 мая.
© Reuters/Scanpix

При этом абоненты увидели сообщение о том, что доступ блокирует украинский провайдер «Воля».

Представители «Воли» объяснили, что в Крыму работает их дочернее предприятие «Телесвіт», которое действительно заблокировало ресурсы.

В провайдере обещали, что скоро доступ будет восстановлен.
С 16 мая на Украине блокируют доступ к российским интернет-ресурсам, соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

После этого в украинских офисах «Яндекса» прошли обыски — компанию заподозрили в госизмене за сбор данных об украинцах.

Медуза
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