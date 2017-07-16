Дочь друга Путина ушла в "Открытую Россию" Ходорковского

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bbcrussian.com
воскресенье, 16 июля 2017 г. 12:14
Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, возглавлявшего избирательный штаб президента России Владимира Путина, решила вступить в созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия".
Michailas Chodorkovskis
© DELFI / Domantas Pipas

"После переговоров с Михаилом Борисовичем Ходорковским я приняла решение о вступлении в "Открытую Россию". Уверена, что мой папа Владимир Стефанович Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета, меня в этом решении поддерживает", - написала Ольга Литвиненко в "Фейсбуке.

Как отметила Литвиненко, она уверена в поддержке отца, несмотря на то, что "у него такие друзья как Аркадий Владимирович Дворкович и Владимир Владимирович Путин".

"Вдохновила харизма Ходорковсокого"

В интервью телеканалу "Дождь" Литвиненко сказала, что ее "вдохновила харизма Ходорковского и его уверенность в том, что Россию можно и нужно спасти от диктатуры и пути к железному занавесу".

Ольга Литвиненко с 2007 по 2011 год была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Справедливая Россия". Шесть лет назад она уехала из России.

"Считаю, что, даже, находясь за пределами Родины, я, как патриот своей страны могу многое сделать для того, чтобы следующие поколения россиян, вспоминая о диктатуре Путина, знали о всех его преступлениях против личности, против свободы мнений, против граждан своей страны", - так она прокомментировала свое решение о вступлении в "Открытую Россию".

Ректор-миллионер

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко дважды возглавлял предвыборный штаб Путина.

В 2014 году Литвиненко вошел в список самых богатых руководителей российских вузов.
В 2017 году он занял 122 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По оценкам журнала, его капитал составил 850 млн долларов.

"Нежелательная организация"

"Открытая Россия" была учреждена акционерами ЮКОСа и частными лицами в 2001 году. Следственный комитет России неоднократно проводил обыски в офисах и квартирах сотрудников "Открытой России", живущих в Москве.

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