Для чего Китаю совместные военно-морские учения с Россией?

Совместные военно-морские маневры России и Китая являются частью продолжающейся стратегии по установлению более тесных связей между вооруженными силами двух стран.

Для китайской стороны учения также предоставляют стратегический доступ к отдаленным акваториям. Это является частью долгосрочной стратегии действий китайских военно-морских сил на глобальных морских просторах.

Разумеется, военно-морские маневры также несут в себе определенные политические сигналы. В прошлом российско-китайские учения проводились в акватории Южно-Китайского моря, которая является для Китая предметом спора со многими другими странами.

Действия в водах Балтийского моря также стали причиной напряженности в отношениях между Россией и НАТО, страны-члены которого упрекают Россию в том, что ее суда и авиация проходили в непосредственной близости от их стратегических объектов - кораблей и самолетов.

Тем не менее, крупномасштабными эти учения назвать нельзя. С китайской стороны в них участвуют эсминец и фрегат, которых сопровождает судно снабжения. С российской стороны в учениях будет задействовано в общей сложности 10 кораблей и самолет наземного базирования.

За развертыванием действий со стороны Китая (ранее Китай принимал участие в учениях в Средиземном море) внимательно наблюдают военно-морские силы НАТО. При этом пересечение Ла-Манша российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" на его пути к Сирии осенью прошлого года особого интереса с их стороны не вызвало.

С практической точки зрения значимость этих учений более ощутима для Китая, нежели для России. Последнее время Балтийский флот отличается более скромным финансированием по сравнению с другими частями вооруженных сил Российской Федерации, хотя и его очередь непременно придет.

Для Китая же эти учения - еще один шаг на пути к созданию флота, способного действовать на просторах мирового океана.

Не стоит полагать, будто основные интересы Китая распространяются лишь на деятельность в Балтийском и Средиземном морях. Такие маневры преследуют не только дипломатические цели, но и военные - это возможность демонстрировать военно-морскую мощь, заходить в порты, строить отношения с дружественными военно-морскими силами и так далее.

В то же время это развертывание сил дает прекрасные возможности для обучения. Растущий интерес Китая заключается в том, чтобы защищать свою военно-морскую мощь вдали от своих берегов - в водах Индийского и Тихого океанов. Вот почему КНР активно работает над усовершенствованием своих авианосцев и мощных надводных кораблей (таких как недавно спущенный на воду миноносец типа 055).

Военно-морское будущее Китая не будет ограничиваться ни водами Балтийского моря, ни тем, что сами китайцы называют "ближним морем" в непосредственной близости от границ КНР.