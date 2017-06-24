Директор ФСБ рассказал Думе о войне западных СМИ против России

Директор ФСБ Александр Борников выступил на закрытом заседании Госдумы. В числе прочего он рассказал о влиянии иностранных СМИ на российскую политику, сравнив его с информационной войной.

Источник Би-би-си сказал, что Бортников упоминал Си-эн-эн и Washington Post.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников выступил в пятницу перед депутатами. Заседание прошло в закрытом режиме, перед началом отчета спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов отключить мобильные телефоны, а в Думе до полудня был отключен Wi-fi.

Доклад Бортникова был посвящен информационной безопасности в России. После его выступления официальную повестку заседания изложил председатель комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Леонид Левин ("Справедливая Россия").

По словам Левина, в докладе главы ФСБ речь шла о критической информационной инфраструктуре, о недавних инцидентах, связанных с так называемым вирусом-вымогателем WannaCry, о степени защищенности России от хакерских угроз, об импортозамещении в сфере программного обеспечения, о борьбе с противоправным контентом, в том числе распространяемым террористическими организациями.

"Выводы, которые сделаны в докладе, еще раз подтверждают необходимость совершенствования законодательства в информационной сфере", - сказал Левин.

Директор ФСБ также рассказал депутатам о влиянии иностранных СМИ на российскую политику, рассказали Русской службе Би-би-си три депутата, присутствовавшие на встрече (все они попросили об анонимности из-за просьбы председателя Госдумы не разглашать публично деталей встречи).

Депутатам показали доклад с презентаций, в которой были указаны те СМИ, которые, по мнению директора ФСБ, участвуют в "информационной войне" против России, рассказали Русской службе Би-би-си два депутата.

В презентации были упомянуты, среди прочих, телекомпания Си-эн-эн и газета Washington Post, подтвердил второй собеседник Русской службы Би-би-си.

Также директор ФСБ упоминал о проблеме "фейковых новостей", которые, по его словам, генерируют иностранные СМИ.

Ранее депутаты Госдумы уже выражали озабоченность работой иностранных медиа в России.

В марте депутат-единоросс Константин Затулин просил проверить деятельности американских средств массовой информации "Радио Свобода", "Голос Америки", Си-эн-эн и других на соответствие их деятельности российскому законодательству. Это было сделано в ответ на предложения американских парламентариев ограничить работу российского телеканала RT и агентства Sputnik в США.

В апреле в нижней палате парламента прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, на котором эксперты и депутаты обвинили "Радио Свобода", "Голос Америки", а также Би-би-си в попытке повлиять на результаты выборов в Госдуму, прошедших в России в сентябре 2016 года.

Приглашенные на апрельское заседание представители компании "М13" (разрабочик системы мониторинга СМИ "Катюша") подготовили исследование публикаций "Радио Свобода" и "Голоса Америки" во время избирательной кампании.

Авторы исследования утверждали, что эти СМИ освещали выборы только в негативном ключе, обращались за комментариями в основном к оппозиционерам, ставили под сомнение демократичность российской избирательной системы, активно критиковали деятельность "Единой России" и тиражировали "информацию о коррумпированности как неотъемлемой характеристики партии власти".

И хотя только 4% от общего числа публикаций в указанных СМИ во время кампании были о выборах, влияние на избирательный процесс думские эксперты сочли значительным.

Согласно другому докладу, представленному на комитете - "Влияние США на политическую обстановку в России на период проведения выборов в Госдуму в 2016 году и на перспективу" - США создали специальные подразделения в спецслужбах и других органах для информационного противоборства с Россией.

Доклад подготовил политолог Алексей Мухин. Он обвинил американский госдепартамент в попытке повлиять на исход выборов за счет финансирования не только "Радио Свобода" и "Голоса Америки", но и Британской вещательной корпорации (Би-би-си).

Би-би-си финансируется за счет абонентской платы с домохозяйств в Британии, владеющих телевизорами.

По итогам того заседания депутаты и попросили пригласить в Госдуму ФСБ, чтобы получить более подробную информацию об информационной безопасности

"Бортников подтвердил тезисы из доклада Госдумы о влиянии иностранных СМИ на российскую политику и поддержал законы, которые Госдума принимает для обеспечения информационной безопасности страны", - рассказывает один из депутатов, слушавших директора ФСБ в пятницу.