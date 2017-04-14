Директор ЦРУ заявил о связях Wikileaks с Россией

Он сослался на январский отчет американской разведки, в котором говорилось, что Главное управление Генштаба ВС России использовало WikiLeaks для распространения украденных хакерами документов и писем Демократической партии, рассчитывая повлиять на итог выборов в США в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

WikiLeaks помогает врагам США

По мнению Помпео, создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его коллеги только "строят из себя крестоносцев", а на самом деле помогают врагам США, например, России, и общаются с диктаторами.

"WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба, и ведет переговоры как враждебная разведывательная служба. Она поощряет сторонников искать работу в ЦРУ для получения своих разведданных. И в подавляющем большинстве случаев сосредотачивается на Соединенных Штатах, пытаясь получить поддержку от антидемократических государств и организаций", - цитирует слова Помпео агентство AFP.

Непоследовательный Помпео

В то же время AFP напоминает, что до своей победы на президентских выборах Дональд Трамп хвалил Джулиана Ассанжа за обнародованную WikiLeaks информацию. А сам нынешний глава американской разведки во время предвыборной кампании опубликовал в сети микроблогов Twitter сообщение с критикой Демократической партии, в котором поместил ссылку на интернет-сайт WikiLeaks.

Правда, тогда Помпео был не директором ЦРУ, а депутатом Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.