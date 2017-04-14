Директор ЦРУ заявил о связях Wikileaks с Россией

 (8)
bbcrussian.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 08:40
WikiLeaks является "негосударственной враждебной США разведывательной службой", которую часто направляют "такие государственные актеры, как Россия", заявил в четверг, 13 апреля, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео во время своего первого публичного выступления в качестве директора ведомства.
Naujasis CŽV vadovas Mike Pompeo
© Reuters/Scanpix

Он сослался на январский отчет американской разведки, в котором говорилось, что Главное управление Генштаба ВС России использовало WikiLeaks для распространения украденных хакерами документов и писем Демократической партии, рассчитывая повлиять на итог выборов в США в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

WikiLeaks помогает врагам США

По мнению Помпео, создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его коллеги только "строят из себя крестоносцев", а на самом деле помогают врагам США, например, России, и общаются с диктаторами.

"WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба, и ведет переговоры как враждебная разведывательная служба. Она поощряет сторонников искать работу в ЦРУ для получения своих разведданных. И в подавляющем большинстве случаев сосредотачивается на Соединенных Штатах, пытаясь получить поддержку от антидемократических государств и организаций", - цитирует слова Помпео агентство AFP.

Непоследовательный Помпео

В то же время AFP напоминает, что до своей победы на президентских выборах Дональд Трамп хвалил Джулиана Ассанжа за обнародованную WikiLeaks информацию. А сам нынешний глава американской разведки во время предвыборной кампании опубликовал в сети микроблогов Twitter сообщение с критикой Демократической партии, в котором поместил ссылку на интернет-сайт WikiLeaks.

Правда, тогда Помпео был не директором ЦРУ, а депутатом Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Предложение Назарбаева в Казахстане: латиница против кириллицы

Nursultanas Nazarbajevas
Предложение Назарбаева о переводе казахского языка на латинский алфавит вызвали резонанс в обществе. Одни их поддержали. Другие выразили сомнение в необходимости латинизации языка.

Facebook начал бороться с фейками

Facebook начал бороться с фейками
В соцсети Facebook начали активно бороться с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами. Компания учит пользователей как проверять информацию и следит за подозрительными профилями.

Директор ЦРУ заявил о связях Wikileaks с Россией (8)

Naujasis CŽV vadovas Mike Pompeo
WikiLeaks является "негосударственной враждебной США разведывательной службой", которую часто направляют "такие государственные актеры, как Россия", заявил в четверг, 13 апреля, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео во время своего первого публичного выступления в качестве директора ведомства.

Пентагон отказался комментировать возможность превентивного удара по КНДР (5)

Lėktuvnešis Carl Vinson
NBC News сообщил о готовности США нанести предупредительный удар по КНДР, если Пхеньян снова попытается испытать ядерное оружие. Пентагон отказался комментировать военные планы США.

США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу весом 9,5 тонны (33)

Bomba numesta Afganistane
Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.
Facebook друзья
Rambler's Top100