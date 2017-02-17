Директор ЦРУ отрицает утаивание от Трампа секретной информации

Накануне СМИ сообщили, что разведслужбы утаивают от Трампа часть секретных сведений.

"ЦРУ не скрывало, не скрывает и никогда не будет скрывать информацию от президента. Нам не известно ни об одном случае, когда это могло произойти", - заявил Помпео.

Накануне американское издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на свои источники, что разведслужбы утаивают от Трампа часть секретных сведений, опасаясь их утечки.

В частности, по данным издания, от президента скрывали методы работы, которыми спецслужбы пользуются для сбора информации в других государствах.

Как отмечает WSJ, такая ситуация отражает недоверие, возникшее между разведсообществом и президентом из-за контактов его команды с российскими властями и из-за его неприязненного отношения к спецслужбам.

Однако, по словам Помпео, распространенная в СМИ информация совершенно неверна и вредит репутации тысяч профессионалов в разведке, так как представляет собой "сплетни без упоминания хоть одного примера в качестве доказательства".

Конфликт между Трампом и разведслужбами США разгорелся после того, как ЦРУ заявило о наличии доказательств причастности российских хакеров к избранию нового президента.

Однако в конце января Трамп заверил сотрудников американских спецслужб, что испытывает к ним огромное уважение, и что никто не окажет им такой поддержки, какую он намерен им обеспечить. Он также обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о его неприязненном отношении к разведке.