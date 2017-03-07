Дипломатический конфликт: КНДР и Малайзия обменялись запретами на выезд граждан

В ответ власти Малайзии также временно ограничили выезд из страны граждан КНДР. Об этом, как сообщает агентство Bernama, заявил вице-премьер королевства Ахмад Захид Хамиди. По его словам, соответствующее распоряжение было направлено Министерству внутренних дел и иммиграционным властям страны.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от КНДР немедленно освободить всех граждан своей страны, сообщает Reuters. Глава правительства созвал экстренное заседание национального совета безопасности страны в связи с обострением дипломатического конфликта с КНДР. Наджиб Разак назвал решение северокорейских властей "непростительным актом и грубейшим нарушением норм международного права". Он отметил, что власти Северной Кореи фактически удерживают на своей территории граждан Малайзии в качестве заложников.

По данным прессы, в настоящее время в Куала-Лумпуре находятся трое сотрудников дипмиссии КНДР и шестеро членов их семей. Как сообщает агентство Reuters, полиция Малайзии во вторник опечатала посольство КНДР в Куала-Лумпуре специальной желтой лентой, перекрыв все входы и выходы. Посольство опечатано полицией вместе с находящимися там сотрудниками.

Власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну, заявил замминистра внутренних дел Малайзии Нур Джазлан Мохамед. "Никому из официальных представителей или служащих посольства КНДР не разрешается покидать страну", — говорится в заявлении. Замминистра пояснил журналистам, что Малайзия "пытается физически установить личности всех находящихся в помещении посольства".

В распространенном ранее заявлении Министерства иностранных дел КНДР, которое цитирует ЦТАК, говорилось: "Всем гражданам Малайзии, находящимся на территории КНДР, временно запрещается покидать страну до тех пор, пока не будет найдено правильное решение в отношении происшествия в Малайзии". Речь идет о расследовании в Малайзии убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает "Интерфакс", в МИД КНДР также выразили надежду, что власти Малайзии разберутся с делом "справедливо и своевременно, основываясь на доброй воле".

В сообщении отмечалось, что находящиеся в КНДР дипломаты и граждане Малайзии могут работать и жить, как и прежде, в обычном режиме, передает ТАСС. Власти Малайзии подтвердили, что в настоящее время на территории КНДР помимо сотрудников посольства находятся и жители королевства, не имеющие дипломатического статуса. 11 граждан Малайзии в настоящее время остаются на территории КНДР, сообщает агентство Bernama. Представители МИД страны подчеркнули, что они в безопасности.

Между тем глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что двое граждан КНДР, которых правоохранительные органы намерены допросить в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чон Нама, скрываются в посольстве в Куала-Лумпуре. При этом он подчеркнул, что "северокорейская сторона отказывается от сотрудничества со следствием".

Ранее Малайзию покинул посол КНДР Кан Чхоль, который был объявлен персоной нон-грата.

Единокровный брат Ким Чен Ына скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. По данным расследования, смерть Ким Чон Нама наступила от паралича, вызванного действием нервно-паралитического токсина VX. Брат северокорейского лидера скончался по дороге в больницу.

Полиция Малайзии задержала двух подозреваемых девушек — 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу и 29-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Обеим было предъявлено обвинение в убийстве. В рамках дела также были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль. Малайзиец позже был отпущен под залог, а северокореец выслан из страны.