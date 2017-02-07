Die Zeit утверждает, что в России вербуют наемников для войны в Афганистане

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NEWSru.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 16:36
Вербовка российских военных для участия "в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом", разрешенного принятыми в декабре 2016 года поправками в закон "О воинской обязанности и военной службе", уже идет, и вербовщик, работающий на "частную военную компанию (ЧВК) Вагнера", намекает, что новым местом боевых действий станет Афганистан, пишет немецкая еженедельная газета Die Zeit.
Rusų kariai
© Sputnik/Scanpix

Материал еженедельника основан на беседе с автором объявления в социальной сети "ВКонтакте", предлагающего "поработать на Родину" "на базе" за 50 тысяч рублей в месяц, "за выход" - от 80 тысяч рублей плюс премии", и источниками, пытавшимися устроиться бойцами в частную военную компанию.

Автор этого объявления, подписывающийся в соцсети "Илья Иванов", - опытный вербовщик, ищет мужчин для частных военных компаний. Еще в 2014 году, когда общественность не знала о российских солдатах в Сирии, он писал на своей странице "ВКонтакте", что ищет людей, готовых "связать себя судьбой с приключениями в жарких странах", сообщает newsru.com

С вербовщиком разговор велся с фейкового аккаунта Павла Никулина, прошедшего службу в армии и получившего специальность водитель-механик танка. Иванов сообщил, что танкисты "нарасхват", кроме того, нужны медики, саперы и грамотные связисты. Также ищут пилотов вертолета, они проходят вне конкурса.

Все остальные соискатели должны сначала пройти тесты и предоставить необходимые документы. Самое важное условие - наличие загранпаспорта и отсутствие кредитов и судимостей.

Два других источника, которые пытались устроиться бойцами в ЧВК, подтвердили газете, что также общались с Ивановым. Он описал путь и местность у полигона, где тренируется ЧВК.

По словам Иванова, база подготовки бойцов ЧВК находится возле хутора Молькино в Краснодарском крае. До украинского Донецка отсюда около 500 километров, до российского курорта Сочи - около 250 километров. В 2015 году на полигоне в Молькино прошла модернизация, на которую было потрачено более 50 млн рублей. Официально в Молькино дислоцируются три воинских подразделения: 1-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 31853), 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны (в/ч 51532), а также 243-й общевойсковой полигон (в/ч 55485).

Вербовщик намекнул, что новая цель - в Афганистане

Самые известные частые военные компании в России - Moran Security Group и "РСБ-Групп". Один из бывших сотрудников Moran Security Group позже основал собственную ЧВК, которую называют "Группа Вагнера". Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер, в декабре 2016 года появился на приеме по случаю Дня героев Отечества в Кремле. Согласно подсчетам журналистов, годовое содержание "Группы Вагнера" может обходиться в 5-10 млрд рублей.

Иванов говорит, что "ЧВК Вагнера" набирает бойцов в Молькино. Те, кто пытался попасть в ЧВК, сообщили газете, что вступительные испытания достаточно легкие: несложные нормативы по физической подготовке - отжимания, подтягивания, бег сто метров и три километра, тест Купера и огневая подготовка. Тот, кто смог все сдать, остается на базе проходить подготовку, которая обычно длится два месяца.

Принятые в ЧВК бойцы подписывают минимум на полгода "довольно условный" контракт, всего "две странички". "На первой страничке написано "не рассказывать", на второй страничке "читай, что написано на первой страничке," - пошутил вербовщик.

"Танк сжег - получил денежку. Понял? Какую-нибудь огневую точку забил, еще денег получил, если командир подтвердил", - объяснил Иванов.

Сирия, по словам вербовщика, - "старая тема". "Сейчас будет... не могу так сказать, думаю, угадаешь: в 80-х годах армия там была. Понял? Там тоже пески и горы. Там, значит, миротворческая операция - это охрана послов и прочее. Дают даже медаль тебе за ратный подвиг. Больше тебе не дадут, потому что по телевизору вы не будете светиться", - рассказал "Иванов".

Эксперт по России из Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер полагает, что речь идет об Афганистане, но считает, что российское население не удастся склонить к участию в наземной операции там, поскольку опыт советских потерь в этой стране был слишком травматичен и не выветрился из народной памяти.

"На сегодняшний день в Афганистане находятся только технические специалисты и инструкторы, которые требуются, в частности, для технической поддержки российских вертолетов", - объяснил Майстер. В январе 2016 года было подписано межправительственное соглашение об оказании Афганистану военно-технической помощи.

"Если НАТО в 2017 году выведет свои войска из Афганистана, то Россию действительно может охватить страх от того, что терроризм распространится на территории страны. "Талибан" может сильно дестабилизировать центральноазиатских соседей Российской Федерации, а это уже реальная угроза, в том числе и для России", - утверждает Майстер.

Путин использует войны для внутриполитического рейтинга

Немецкая газета пишет, что поправки в закон о воинской службе, вступившие в силу 9 января 2015 года, позволяют использование российских наемников во всем мире и легализуют деятельность частных военных компаний.

Граждане, пребывающие в резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы, если они участвуют в деятельности по "пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

Die Zeit называет это легализацией наемничества, запрещенного в РФ уголовным кодексом, и объясняет ее специфическими связями внешней и внутренней политики российского президента.

"С тех пор как Владимир Путин пришел к власти, он поддерживал ее с помощью войн. Сначала Вторая чеченская война, в 2008-м - война с Грузией, потом Украина и с 2015-го - участие в войне в Сирии. Все военные действия, независимо оттого, начинались ли они по российской инициативе или нет, Путин использовал для внутриполитического рейтинга", - пишет газета.

Правительственный законопроект, позволяющий призывникам и запасникам заключать краткосрочные контракты о военной службе во время чрезвычайных обстоятельств или для участия в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом, был принят Госдумой 14 декабря.

Соответствующие поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" были подготовлены Министерством обороны РФ еще прошлой осенью. Неофициально в ведомстве новшества связывали с военной операцией России в Сирии

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Rusų kariai
Вербовка российских военных для участия "в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом", разрешенного принятыми в декабре 2016 года поправками в закон "О воинской обязанности и военной службе", уже идет, и вербовщик, работающий на "частную военную компанию (ЧВК) Вагнера", намекает, что новым местом боевых действий станет Афганистан, пишет немецкая еженедельная газета Die Zeit.

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