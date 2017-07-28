Девушку в Пакистане изнасиловали из мести по приказу совета села

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bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 08:20
Около 20 мужчин в пакистанском Мултане были арестованы за приказ изнасиловать девочку-подростка в отместку за изнасилование, которое якобы совершил ее брат.
© Reuters / Scanpix

Полиция заявила, что семьи двух девочек связаны между собой и принимали совместное решение о том, что делать.

"Джинга [деревенский совет] распорядился изнасиловать 16-летнюю девочку в качестве наказания, так как ее брат изнасиловал 12-летнюю",- сказал полицейский чиновник Аллах Бакш агенству Франс пресс.

Он рассказал, что в начале июля в сельский совет обратился человек, который заявил, что его 12-летняя сестра была изнасилована кузеном. Совет, выслушав жалобу, приказал заявителю изнасиловать сестру обвиняемого в ответ - что, как утверждают в полиции, он и совершил.

Пакистанская газета Dawn написала, что девушка была вынуждена предстать перед группой и была изнасилована на их глазах и в присутствии собственных родителей.

Матери двух девочек позже подали жалобы в местный полицейский участок. В обоих случаях медицинские осмотры подтвердили факт изнасилования.

Другой полицейский, Ахсан Юнас, сказал Би-би-си, что первой изнасилованной девочке было 12 - 14 лет, а жертве ответного изнасилования - 16 или 17 лет.

Он сказал, что полиция зарегистрировала жалобу против 25 человек, и что подозреваемый, обвиняемый в изнасиловании 12-летнего ребенка, все еще на свободе.

Хотя в некоторых сообщениях говорится, что изнасилование приказала совершить джирга (деревенский совет), источники Би-би-си сообщили, что эта группа фактически была собрана представителями двух семей.

Джирга - совет, образованный из местных старейшин - часто разрешает споры в селах Пакистана. Но эти советы считаются незаконными и были осуждены за ряд спорных решений, в том числе за приказы об изнасилованиях из мести, а также о так называемых "убийствах чести".

В 2002 году джирга приказала изнасиловать 28-летнюю Мухтару Май, чей 12-летний брат был обвинен в романе с более старшей женщиной.

Май привела своих насильников в суд - акт чрезвычайного мужества в Пакистане, где жертвы сексуального насилия по-прежнему становятся изгоями.

Когда их приговоры были отменены Верховным судом Пакистана, ей предложили бежать из страны. Однако она предпочла остаться в своей деревне и открыла школу для девочек и убежище для женщин, ставших жертвами изнасилований.

Май стала известной правозащитницей, а ее история легла в основу оперы "Thumbprint", поставленной в Нью-Йорке в 2014 году.

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