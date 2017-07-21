Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили

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bbcrussian.com
пятница, 21 июля 2017 г. 17:20
Полиция Саудовской Аравии отпустила девушку, гулявшую в одном из самых консервативных районов страны в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения.
© twitter

Несколько дней назад полиция задержала девушку после публикации в соцсети Snapchat видео, на котором она в столь откровенном для страны виде гуляет по древнему форту Ушайкир. Форт расположен в провинции Надж, где родился основатель ваххабизма.

Девушка на видео - саудовская модель Хулуд.

Сама она не отрицает, что прогуливалась в таком виде, но говорит, что ролик выложили в соцсеть без ее ведома.

Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях: некоторые саудовцы призвали арестовать девушку за нарушение исламских норм и строгого дресс-кода, в то время как другие выступили в защиту девушки и похвалили ее за храбрость.

Девушку выпустили во вторник после допроса, а прокуратура решила закрыть дело, сообщило министерство информации.

Женщины в Саудовской Аравии в общественных местах обязаны носить свободную длинную одежду - абаи, а также платок на голове, если они мусульманки.

При этом нет никаких предписаний о том, что носить под абаи.
Видео, вызвавшее столь бурную дискуссию в консервативном мусульманском обществе страны, было загружено на этих выходных в Snapchat пользователем "Модель Хулуд".

На видео девушка идет по пустынной улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда.

Надж - один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии. Здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб.

Видео быстро подхватили саудовцы в "Твиттере", критики использовали хештег "требуем наказания для модели Хулуд".

Другие же вступались за женщину, называя ее "храброй" и настаивая, что ей нужно разрешить носить, что хочется.

Законы Саудовской Аравии, основанные на шариате и патриархальных традициях, сильно ограничивают права женщин.

Им, кроме прочего, запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.

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Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили
Полиция Саудовской Аравии отпустила девушку, гулявшую в одном из самых консервативных районов страны в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения.
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