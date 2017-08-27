Глава правительства Мариано Рахой призвал сограждан выйти на улицы страны и проявить любовь и солидарность к каталонцам и Каталонии - региону, который долгие годы не оставляет попыток отделиться от Испании. Премьер-министр также заявил о необходимости восстановить национальное единство и сплоченность в борьбе с терроризмом.
Шествие, в котором участвовали тысячи гостей и жителей Барселоны, возглавили Рахой, а также король Испании Фелипе, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, мэр Барселоны Ада Колау, а также представители других политических партий и общественных организаций, передает РИА "Новости".
В первых рядах марширующих также прошли сотрудники экстренных служб, пожарные, полиция, медики, владельцы магазинов с улицы Рамбла, которые укрывали прохожих в день теракта.
Манифестация проходило под лозунгом No tinc for ("Я не боюсь" по-каталонски). Она посвящена памяти жертв терактов, произошедших 17 августа в Каталонии. Инициаторами мероприятия выступили власти Каталонии и мэрия Барселоны.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Позже в тот же день второй инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
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