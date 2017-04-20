Десятки тысяч венесуэльцев вышли на "мать всех протестов"

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bbcrussian.com
четверг, 20 апреля 2017 г. 11:45
Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли в среду участие в массовых протестных акциях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, во время акции в Каракасе студент получил пулевое ранение в голову, в результате чего скончался.
Protestai Venesueloje
© Reuters / Scanpix

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их "матерью всех протестов" и "вторым днем независимости".

Параллельно в Каракасе прошел и марш сторонников действующего президента Николаса Мадуро, которые обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

В Венесуэле продолжается противостояние между президентом и оппозицией, контролирующей парламент. Противники Мадуро считают, что его политика привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод.

По данным МВФ, уровень инфляции в стране в этом году может превысить 700%. Сам президент говорит, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот при поддержке США.

Накануне министерства иностранных дел 11 латиноамериканских стран обратились к Мадуро с просьбой провести досрочные выборы в своей стране, чтобы положить конец экономическому кризису и политической нестабильности.

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Десятки тысяч венесуэльцев вышли на "мать всех протестов" (1)

Protestai Venesueloje
Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли в среду участие в массовых протестных акциях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, во время акции в Каракасе студент получил пулевое ранение в голову, в результате чего скончался.

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