Десятки человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

Десятки человек получили ранения, передают информагентства.

Взрывы произошли около здания парламента страны в тот момент, когда его покидали работники. Среди пострадавших много гражданских лиц.

Власти страны сообщают, что первый взрыв был произведен смертником, а второй - с помощью бомбы, заложенной в автомобиле.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Талибана". Представитель движения заявид, что целью были сотрудники разведывательного агентства страны.