Десятки человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

 (1)
bbcrussian.com
вторник, 10 января 2017 г. 15:50
По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле.
© Twitter nuotr.

Десятки человек получили ранения, передают информагентства.

Взрывы произошли около здания парламента страны в тот момент, когда его покидали работники. Среди пострадавших много гражданских лиц.

Власти страны сообщают, что первый взрыв был произведен смертником, а второй - с помощью бомбы, заложенной в автомобиле.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Талибана". Представитель движения заявид, что целью были сотрудники разведывательного агентства страны.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Латвии - рекордное число желающих стать после смерти донорами органов

В Латвии - рекордное число желающих стать после смерти донорами органов
В прошлом году в Латвии зарегистрировано рекордное число жителей, пожелавших после своей смерти пожертвовать органы. Об этом порталу Delfi сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Школьниц-мусульманок в Швейцарии обязали плавать с мальчиками (1)

Школьниц-мусульманок в Швейцарии обязали плавать с мальчиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что решение властей Швейцарии отправлять девочек-мусульманок на уроки плавания вместе с мальчиками не нарушает религиозные права школьниц.

Савченко опубликовала списки пленных вопреки СБУ (2)

Nadija Savčenko
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и заключенных, обмен которыми она предлагает провести Киеву и вооруженным формированиям на востоке страны. Украинские спецслужбы просили ее этого не делать, чтобы не подвергать людей опасности.

Десятки человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле (1)

Десятки человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле
По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле.

Парламент Турции приблизил переход к президентской республике

Turkijos parlamentas
Большинство депутатов турецкого парламента проголосовали за начало обсуждения 18 спорных поправок в конституцию страны. Изменения предполагают расширение полномочий президента.
Facebook друзья
Rambler's Top100