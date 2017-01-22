Десятки человек погибли при крушении поезда в Индии

rus.DELFI.lv
воскресенье, 22 января 2017 г. 14:30
В Индии потерпел крушение пассажирский поезд. В результате инцидента погибли минимум 32 человек, свыше ста пассажиров получили ранения.
© Reuters

Трагический инцидент случился 21 января около 23.00 в районе города Визианагарам в штате Андхра-Прадеш на юге Индии: локомотив и восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Состав следовал по маршруту Джагдалпур-Бхубанешвар, передает Deutsche Welle со ссылкой на индийские СМИ.

Погибли минимум 32 человека, но число жертв может еще возрасти, потому что многие оказались заблокированы под грудой искореженного металла, отмечают спасатели. На место ЧП прибыли свыше десяти карет "скорой помощи", которые доставили пострадавших в три разные больницы. Причины аварии устанавливаются.

Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, кроме того приближается один из основных национальных праздников — День Республики, передает Newsru.com со ссылкой на РИА "Новости".

20 ноября прошлого года в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индор — Патна. В результате погиб 151 человек. Арестованный полицией террорист заявил, что это он установил самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях. Следствие проверяет эту версию.

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