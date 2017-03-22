Дерипаска и Манафорт подтвердили сотрудничество

bbcrussian.com
среда, 22 марта 2017 г. 18:00
Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, подтвердил, что в 2000-х годах работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, но настаивает, что у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки.
© Reuters / Scanpix

Представитель Дерипаски также заявил агентству РИА Новости, что такое сотрудничество имело место, но касалось исключительно бизнеса. Представитель миллиардера заявляет, что Манафорт оказывал Дерипаске консультационные услуги.

Таким образом, Дерипаска и Манафорт отрицают достоверность распространенной агентством Ассошиэйтед пресс информации, согласно которой во времена их сотрудничества Манафорт якобы действовал в интересах российского президента Владимира Путина.

В разговоре с британской газетой Independent Манафорт заявил, что представлял интересы Дерипаски в государствах, в которые тот инвестировал свои средства. Он утверждает, что политические интересы России при этом не представлял.

О якобы имевшей место работе Манафорта на власти России ранее сообщило агентство Ассошиэйтед пресс. Оно утверждало, что задачей американца было продвижение интересов Владимира Путина за рубежом.

Агентство заявило, что деньги за эту работу Манафорт получал от Олега Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт, действовавший как минимум до 2009 года. Ежегодный гонорар Манафорта издание оценило в 10 млн долларов.

Манафорт в последнее время был известен в первую очередь как глава штаба Дональда Трампа перед президентскими выборами, завершившимися победой американского миллиардера. Однако покинуть штаб Манафорту пришлось еще за несколько месяцев до голосования.

Поводом для ухода Манафорта из штаба в августе 2016 года стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине. Сообщалось, что американец получил от этой партии в общей сложности почти 13 млн долларов.

Тогда же сообщалось и о сотрудничестве Манафорта с Дерипаской, однако никакие суммы не назывались - было известно только, что американец помог российскому миллиардеру приобрести украинскую компанию.

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