Дерипаска хотел дать показания о "российских связях" команды Трампа в обмен на иммунитет

По данным издания, Дерипаска согласился сотрудничать с комитетом по разведке, попросив в обмен полный иммунитет. Впрочем, члены конгресса посчитали такое требование чрезмерным, поскольку соглашения об иммунитете могут создать сложности для следователей ФБР.

Дерипаске еще до того, как Вашингтон ввел антироссийские санкции, был запрещен въезд в США, поскольку местные правоохранители заподозрили олигарха в связях с организованной преступностью. Несмотря на запрет, бизнесмену удавалось восемь раз посетить страну при содействии Кремля: Дерипаске оформляли дипломатические визы. Например, в сентябре 2011 года он принял участие в мероприятиях в рамках подготовки к саммиту АТЭС в Сан-Франциско в качестве представителя России в Деловом консультативном совете.

Напомним, в марте этого года Associated Press опубликовало материал о том, что советник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт 10 лет назад тайно работал на Олега Дерипаску, продвигая интересы правительства Путина. Агентство утверждало, что Манафорт еще в июне 2005 года представил Дерипаске секретный стратегический план, в котором предложил оказывать влияние на политику, бизнес-связи и освещение новостей в США, Европе и бывших советских республиках, принося выгоду Москве.

Сам экс-советник Трампа подтвердил AP факт сотрудничества с Дерипаской, но подчеркнул, что речь идет о бизнес-проектах, а не о политике. По словам Манафорта, он действительно работал с Дерипаской почти 10 лет назад, представляя его в деловых и частных вопросах в тех странах, где у него были финансовые вложения. Официальный представитель Дерипаски тогда заявил, что Манафорт ранее оказывал бизнесмену консультационные услуги "в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски".

15 мая Дерипаска подал на Associated Press иск в федеральный суд Вашингтона за "клевету, содержащуюся в прямых или косвенных заявлениях" агентства. "Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005-го по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США", — говорилось в заявлении олигарха. В AP, впрочем, продолжают настаивать на правдивости своей информации.

Отметим, что Манафорт в августе 2016 года покинул предвыборный штаб Трампа на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007-го по 2012 год он получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках "серой схемы". Сам он связи с Россией неоднократно опровергал.