Депутаты призывают лишить жену Асада британского гражданства

 (1)
bbcrussian.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 18:05
Группа британских депутатов призывает лишить британского гражданства жену президента Сирии Асму Асад.
Asma al-Assad, Basharas al Assadas
© AFP/Scanpix

Как сообщают британские СМИ, либерал-демократы намерены направить официальное письмо с соответствующей просьбой в министерство внутренних дел.

41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне, у нее двойное сирийско-британское гражданство. В 2000 году она вернулась в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада.

У сирийской первой леди есть несколько аккаунтов в социальных сетях, на которые подписаны сотни тысяч человек. В своих публикациях она защищает действия своего супруга и подвергает критике политику западных стран.

В письме парламентариев, которое цитирует газета Telegraph, говорится: "Если Асма продолжит защищать преступные действия режима Асада, британское правительство будет обязано лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба важнейшим интересам Соединенного Королевства".

"Пришло время начать оказывать давление на Асада любыми возможными способами, в том числе и через таких людей, как госпожа Асад, которая абсолютно также является частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления", - прокомментировал Sunday Times член комитета палаты общин по международным отношениям, консерватор Надим Захави.

Как отмечает Telegraph, министр внутренних дел вправе лишить Асму Асад гражданства, так как у нее их два, - в случае, если решит, что такой шаг "пойдет на пользу обществу".

В министерстве внутренних дел изданию сообщили, что не комментируют индивидуальные случаи вопросов гражданства.

В отношении Асмы Асад действуют санкции Евросоюза: ей запрещено посещать страны ЕС, а ее активы там заморожены. Наличие британского паспорта позволяет ей въезжать в Британию.

В 2012 году британские СМИ писали о том, что министерство внутренних дел "рассматривает возможность лишить госпожу Асад британского гражданства", однако конкретных действий за этим не последовало.

Последний раз международное давление на сирийские власти усилилось после предполагаемой химической атаки на город Хан-Шейхун 4 апреля, в результате которой погибли 89 человек.

Запад обвиняет в гибели людей сирийский режим, президент Асад отвергает обвинения и называет атаку "стопроцентной фабрикацией".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Советник Трампа: Китай работает с США над ответом Северной Корее

Korėjos paradas
США и Китай вместе работают над "различными вариантами" развития ситуации с Северной Кореей, сообщил главный советник президента США по вопросам безопасности Герберт Макмастер.

Депутаты призывают лишить жену Асада британского гражданства (1)

Asma al-Assad, Basharas al Assadas
Группа британских депутатов призывает лишить британского гражданства жену президента Сирии Асму Асад.

Трамп: протесты из-за налоговых отчетов были проплачены (3)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие в субботу протесты с требованием опубликовать его налоговую отчетность были проплачены.

Берлин назвал запуск ракеты в КНДР нарушением международного права (2)

Šiaurės Korėjos raketų bandymai
Пхеньян произвел очередной запуск ракеты. Германия говорит о нарушении международного права, США называет его провокацией, а Южная Корея грозит штрафными мерами.

Единственная электростанция сектора Газа прекратила работу (1)

Gazos ruožas
Электростанция остановлена из-за нехватки топлива, связанной с внутрипалестинским конфликтом. Жители сектора Газа будут получать электроэнергию лишь по 4 часа в день.
Facebook друзья
Rambler's Top100