Демонстранты в США требуют опубликовать налоговые отчеты Трампа

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bbcrussian.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 10:12
Десятки тысяч людей приняли участи в уличных акциях США с требованием опубликовать налоговую отчетность президента Дональда Трампа. Акция под названием "Налоговый марш" прошла в 150 городах по всей стране.
Protestai prieš JAV prezidentą
© Sipa / Scanpix

Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации, хотя обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы добровольно.

Акции совпали по времени с крайним сроком подачи налоговых деклараций - во всех штатах США он истекает 15 апреля.

Акции начались с твита, который написал комик Фрэнк Леснер после масштабной протестной акции, организованной феминистками в конце января. "Трамп утверждает, что никому нет дела до его налогов. Следующая акция должна пройти в день подачи налоговых деклараций, чтобы доказать, что он ошибается", - написал Леснер.

На Манхэттене в субботу толпа собралась в Брайант-парке и прошла до Центрального парка, пронеся по улицам огромного надувного петуха с оранжевой прической.

В Вашингтоне на акцию у Капитолия вышли около полутора тысяч человек, чтобы пройти до мемориала Линкольна.

"Из-за Трампа я считаю, что кандидатов в президенты нужно законодательно обязать раскрывать свои декларации", - заявил один из протестующих в беседе с агентством Рейтер, сравнив Трампа со "школьником, который прячет от родителей дневник с плохими оценками".

Оппоненты и даже часть сторонников Трампа начали требовать опубликовать его налоговые декларации еще до того, как тот был избран президентом.
В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он "не платит федеральные налоги с доходов". Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, но это вполне легально.

Кандидаты в президенты США не обязаны обнародовать свои налоговые декларации, но все последние (два демократа и четыре республиканца, начиная с Никсона) делали это добровольно. Трамп же наотрез отказался, сославшись на то, что налоговики проводят очередной аудит его налоговых документов и адвокаты советуют ему подождать до его окончания.

В администрации американского президента прошедшие марши пока не комментировали.

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