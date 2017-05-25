Демонстранты в Бразилии подожгли министерство сельского хозяйства

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bbcrussian.com
четверг, 25 мая 2017 г. 10:00
Участники масштабных акций протеста в Бразилии устроили пожар в здании министерства сельского хозяйства страны и повредили еще несколько правительственных зданий.
Protestas Brazilijoje baigėsi smurto proveržiu
© AFP / Scanpix

Власти страны сообщили о том, что на улицы Бразилии вышли 35 тысяч человек. Столицу патрулируют усиленные силы полиции.

Демонстранты требуют отставки президента Мишела Темера, проведения новых выборов и отмены запланированных экономических реформ.

На прошлой неделе в адрес Темера прозвучали новые обвинения в коррупции, критика в его адрес нарастает, как и требования сложить с себя президентские полномочия.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией в среду один человек был ранен, несколько задержаны.

Акция протеста начиналась мирно, но довольно быстро переросла в беспорядки. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

На прошлой неделе Верховный суд страны обнародовал показания свидетеля, утверждающего, что с 2010 года президент Темер получил миллионы долларов в виде взяток.

Обвинения прозвучали со стороны бизнесменов, представителей фирмы-упаковщика мясной продукции.

Сам президент на прошлой неделе заявил, что не собирается уходить в отставку и ему нечего скрывать.

Мишел Темер возглавил страну год назад после импичмента его предшественницы Дилмы Руссеф.

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