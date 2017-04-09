Демонстрация в столице Сербии собрала 10 тысяч человек

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 13:53
В столице Сербии тысячи граждан вышли на улицы с протестами против победы Александара Вучича на президентских выборах. Оппозиция опасается, что его победа грозит стране установлением диктатуры.
Protestai Serbijoje
© AFP / Scanpix

Демонстрация в сербском Белграде против победы Александара Вучича на президентских выборах собрала в минувшую субботу более 10 тысяч человек. В основном на улицы в субботу, 8 апреля, вышли студенты, представители полиции и армии.

Вучич победил на прошедших президентских выборах уже в первом туре, набрав 55 процентов голосов. Его основной соперник - кандидат от оппозиции Саша Янкович набрал 16 процентов голосов и поддержал демонстрантов. По его словам, протестующие недовольны "беззаконием автократического режима, грозящего установлением диктатуры и разрушением всех цивилизованных ценностей".

Оппозиция критикует прошедшие выборы за чрезмерное присутствие Вучича в СМИ перед голосованием. Также граждан насторожили появлявшиеся в день голосования сообщения о покупке голосов в пользу Вучича и активистах его Сербской прогрессивной партии, которые фиксировали, кто пришел на выборы, а кто нет.

Сам Вучич, комментируя проходящие демонстрации, отметил, что у каждого есть права высказывать свое мнение. "Важно, чтобы это делалось мирно и в демократическом ключе", - заявил он.

Вступление Вучича в должность должно произойти уже в конце мая. Согласно сербской конституции, глава государства наделен лишь символическими полномочиями, однако некоторые наблюдатели считают, что пост главы правительства займет политик, подконтрольный Вучичу.

Deutsche Welle
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