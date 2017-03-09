Датский школьник случайно нашел "Мессершмитт" с останками пилота

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Интерфакс
четверг, 9 марта 2017 г. 09:43
Четырнадцатилетний датский школьник случайно обнаружил на своей ферме немецкий самолет времен Второй мировой войны, выполняя внеклассное задание по истории, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.
© Reuters / Scanpix

Мальчик наткнулся на истребитель "Мессершмитт", когда вместе с отцом ходил по полю с металлодетектором в поисках старой утвари. Обнаружив фрагменты, похожие на обломки самолета, они одолжили у соседа экскаватор и раскопали яму глубиной семь-восемь метров.

"Сначала мы выкопали много земли с металлическими обломками, а потом наткнулись на кости и куски одежды", - рассказал четырнадцатилетний Даниэль Кристиансен. Он добавил, что находка напомнила ему о рассказе деда, который говорил, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. Однако до сих семья не воспринимали эту историю всерьез.

На ферму отправили саперов, которые должны проверить, нет ли под землей неразорвавшихся боеприпасов.

О находке оповестили посольство ФРГ в Дании. Исторический музей Северной Ютландии, который теперь курирует исследование, сообщил, что установил личность пилота и надеется найти его родственников для передачи останков.

Историки полагают, что истребитель вылетел с тренировочной базы в Ольборге, расположенной неподалеку от фермы. На это указывают продовольственные талоны в столовую этой базы, найденные вместе с останками.

Среди обломков также оказались костюм, шляпа, бумажник и три презерватива.

Интерфакс
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