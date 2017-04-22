Датских солдат предупредили о поджидающих в Эстонии красивых женщинах и провокаторах в барах

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rus.delfi.ee
суббота, 22 апреля 2017 г. 15:59
Дания тоже предупреждает своих 200 солдат, отправляемых в миссию НАТО в Эстонию, о различных опасностях, в том числе о любовных ловушках.
© AFP/Scanpix

Датская служба военной разведки (Forsvarets Efterretningstjeneste — FE) составила оценку рисков, согласно которой российские и пророссийские агенты делают все возможное для дискредитации присутствия в регионе датских солдат и их коллег из НАТО и сюда входит и использование агентов женского пола, передает Copenhagen Post.

Согласно представленной правительством Дании парламенту оценке рисков, FE считает, что опасность кампаний по беспокойству и запугиванию датских солдат велика, сообщила газета Politiken.

В рапорте говорится, что датские солдаты должны быть начеку в отношении российских "любовных ловушек" — красивых женщин, которые заманивают солдат в компрометирующие ситуации.

В качестве второй опасности приводят провоцирующих клиентов баров и подчеркивают, что опасность особенно велика, когда у солдат свободное время и они проводят время в Таллинне или Тарту.

Министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен признал, что страхи FE небезосновательны.

rus.delfi.ee
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