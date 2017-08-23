Датская полиция: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке

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bbcrussian.com
среда, 23 августа 2017 г. 10:50
Женское туловище без головы и конечностей, найденное в прибрежных водах Копенгагена, принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль, объявила датская полиция. Тело Валль было изуродовано преднамеренно.
© AFP / Scanpix

Тело, которое было обнаружено проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, было опознано с помощью ДНК-анализа.


В последний раз Валль - 30-летнюю шведку, которая писала для разных известных изданий, - видели на подводной лодке датского изобретателя Петера Мадсена вечером 10 августа. Мадсену предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Датская полиция: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке
© AFP / Scanpix

Сначала он сказал полицейским, что высадил Валль на одном из островов близ Копенгагена, но затем изменил показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он "похоронил ее в море".

Водолазы продолжают исследовать морские воды вокруг места, где был обнаружен торс. Появлявшиеся ранее сообщения о том, что там видели другие части тела, не подтвердились.

Ким Валль жила между Нью-Йорком и Пекином; она была журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус". Субмарина была построена в 2008 году и считалась тогда самой большой частной подводной лодкой в мире.

Мадсен собрал деньги на ее строительство с помощью краудфандинга.
Предполагалось, что поездка Валль и Мадсена будет короткой. Когда она не вернулась на следующее утро, партнер Валлль сообщил о ее исчезновении.

Продолжают вызывать вопросы и обстоятельства, при которых затонул "Наутилус".

Сразу после задержания Петер Мадсен говорил, что небольшая проблема в балластном отсеке привела к большой аварии. Субмарина затонула стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.

Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.
Мадсен настаивает на своей невиновности.

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Датская полиция: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке (3)

Датская полиция: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке
Женское туловище без головы и конечностей, найденное в прибрежных водах Копенгагена, принадлежит исчезнувшей журналистке Ким Валль, объявила датская полиция. Тело Валль было изуродовано преднамеренно.
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