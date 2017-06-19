Daily Telegraph: НАТО учится защищать Литву

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bbcrussian.com
понедельник, 19 июня 2017 г. 10:43
Бритпанская Daily Telegraph пишет, что страны НАТО приступили к маневрам, цель которых - отработать защиту слабого места на границе альянса.
„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
© Kariuomenės nuotr.

В маневрах принимают участие войска из Литвы, Польши, Великобритании и США, и проходят они в так называемом Сувалкском коридоре.

Это первые масштабные учения НАТО в этом районе. Сувалкский коридор - это граница между Литвой и Польшей.

Коридор длиной всего около 100 километров с одной стороны граничит с Калининградской областью России, а с другой - с Белоруссией, союзницей России.

Именно поэтому эта граница считается одной из самых уязвимых для НАТО.

Если между Востоком и Западом начнется война, то именно тут Россия может начать свои действия, чтобы отрезать страны Балтии от остальных членов НАТО.

Daily Telegraph пишет, что страны НАТО приступили к маневрам, цель которых - отработать защиту слабого места на границе альянса. В маневрах принимают участие войска из Литвы, Польши, Великобритании и США, и проходят они в так называемом Сувалкском коридоре.

Это первые масштабные учения НАТО в этом районе. Сувалкский коридор - это граница между Литвой и Польшей.

Коридор длиной всего около 100 километров с одной стороны граничит с Калининградской областью России, а с другой - с Белоруссией, союзницей России.

Именно поэтому эта граница считается одной из самых уязвимых для НАТО.

Если между Востоком и Западом начнется война, то именно тут Россия может начать свои действия, чтобы отрезать страны Балтии от остальных членов НАТО.

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„Geležinis vilkas 2017“ karinė operacija
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