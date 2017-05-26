Цукерберг предложил ввести в США "гарантированный базовый доход"

Со своим предложением Цукерберг выступил в четверг в речи на выпускной церемонии Гарвардского университета, спустя 12 лет после того, как он покинул университет, не доучившись, сообщает "Голос Америки". Аналитики теперь не исключают, что таким образом Цукерберг может готовиться к участию в каких-либо выборах.

"Каждое поколение расширяет свою трактовку равенства. Настало время, чтобы наше поколение по-новому определило социальный договор", — сказал Цукерберг.

"У нас должно быть общество, где мерилом успеха выступают не экономические показатели вроде ВВП, а то, сколько из нас играют роль, которую мы считаем значимой. Мы должны проработать такие идеи, как всеобщий базовый доход, чтобы гарантировать каждому возможность пробовать новые идеи", — считает основатель Facebook.

По словам Цукерберга, многие люди не могут решиться начать собственный бизнес, потому что им нужно содержать семью, а финансовой подстраховки на случай неудачи у них нет.

Марк Цукерберг в Гарварде получил диплом и стал доктором права. Перед этим 33-летний президент компании Facebook провел онлайн-трансляцию из своей бывшей комнаты в общежитии. В частности, показал, где стоял компьютер, на котором он и программировал социальную сеть. Сейчас в Facebook зарегистрировано почти 2 млрд человек.

На мероприятии присутствовала и жена Цукерберга, Присцилла Чан, встречу с которой в студенческом общежитии Марк назвал лучшим, что случилось с ним в студенческие годы.

Концепция безусловного (базового) дохода исходит из того, что все совершеннолетние граждане получают одинаковую базовую сумму вместо соцвыплат, независимо от занятости и экономической ситуации. Частичное введение такой модели подразумевает, что в дополнение к нему при необходимости могут выплачиваться социальные пособия.

Идея не нова — еще в XVI веке философ и политик Томас Мор предлагал ввести нечто подобное в своем философском трактате "Утопия". Среди современных экономистов сторонником гарантированного дохода как замены социальных пособий является Милтон Фридман, создатель теории рыночного капитализма.

В начале июня прошлого года граждане Швейцарии на референдуме высказались против введения выплаты гарантированного дохода в 2,5 тыс. франков (почти 2,6 тыс. долларов) в месяц. С другой стороны, эксперимент по выплате гарантированного дохода в конце прошлого года начался в Финляндии. Его для начала решили поставить на 2 тыс. безработных, выбранных по случайному признаку. Эксперимент продлится в течение двух лет, всем участникам будут выплачивать по 560 евро ежемесячно.