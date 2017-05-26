Цукерберг предложил ввести в США "гарантированный базовый доход"

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NEWSru.com
пятница, 26 мая 2017 г. 13:56
Глава Facebook Марк Цукерберг предложил ввести для граждан США "всеобщий базовый доход". Данная концепция подразумевает, что правительство выплачивает всем взрослым гражданам достаточную для проживания сумму денег вне зависимости от того, есть ли у них работа или нет.
© Facebook

Со своим предложением Цукерберг выступил в четверг в речи на выпускной церемонии Гарвардского университета, спустя 12 лет после того, как он покинул университет, не доучившись, сообщает "Голос Америки". Аналитики теперь не исключают, что таким образом Цукерберг может готовиться к участию в каких-либо выборах.

"Каждое поколение расширяет свою трактовку равенства. Настало время, чтобы наше поколение по-новому определило социальный договор", — сказал Цукерберг.

"У нас должно быть общество, где мерилом успеха выступают не экономические показатели вроде ВВП, а то, сколько из нас играют роль, которую мы считаем значимой. Мы должны проработать такие идеи, как всеобщий базовый доход, чтобы гарантировать каждому возможность пробовать новые идеи", — считает основатель Facebook.

По словам Цукерберга, многие люди не могут решиться начать собственный бизнес, потому что им нужно содержать семью, а финансовой подстраховки на случай неудачи у них нет.

Марк Цукерберг в Гарварде получил диплом и стал доктором права. Перед этим 33-летний президент компании Facebook провел онлайн-трансляцию из своей бывшей комнаты в общежитии. В частности, показал, где стоял компьютер, на котором он и программировал социальную сеть. Сейчас в Facebook зарегистрировано почти 2 млрд человек.

На мероприятии присутствовала и жена Цукерберга, Присцилла Чан, встречу с которой в студенческом общежитии Марк назвал лучшим, что случилось с ним в студенческие годы.

Концепция безусловного (базового) дохода исходит из того, что все совершеннолетние граждане получают одинаковую базовую сумму вместо соцвыплат, независимо от занятости и экономической ситуации. Частичное введение такой модели подразумевает, что в дополнение к нему при необходимости могут выплачиваться социальные пособия.

Идея не нова — еще в XVI веке философ и политик Томас Мор предлагал ввести нечто подобное в своем философском трактате "Утопия". Среди современных экономистов сторонником гарантированного дохода как замены социальных пособий является Милтон Фридман, создатель теории рыночного капитализма.

В начале июня прошлого года граждане Швейцарии на референдуме высказались против введения выплаты гарантированного дохода в 2,5 тыс. франков (почти 2,6 тыс. долларов) в месяц. С другой стороны, эксперимент по выплате гарантированного дохода в конце прошлого года начался в Финляндии. Его для начала решили поставить на 2 тыс. безработных, выбранных по случайному признаку. Эксперимент продлится в течение двух лет, всем участникам будут выплачивать по 560 евро ежемесячно.

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