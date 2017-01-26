Cтрелки Часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед из-за слов Трампа

По мнению экспертов, напряженность в мире увеличилась из-за высказываний Трампа об использовании и распространении ядерного оружия и его пренебрежения к проблеме климатических изменений. Кроме того, причиной стал рост националистических настроений по всему миру.

Сейчас находятся в 2,5 минутах от глобальной катастрофы. В последний раз так близко к ней мир находился в 1984 году, когда произошла эскалация гонки вооружений между Россией и США. Тогда часы показывали без трех минут полночь. Ближе всего к полуночи часы находились в 1953 году. Они показывали 23:58, потому что США и СССР испытали первые термоядерные бомбы.

Часы Судного дня были придуманы журналом Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists. Впервые они появились на обложке журнала в 1947 году, когда США испытали ядерную бомбу.

Время до полуночи означает напряженность международной обстановки в мире и развитие ядерного оружия. Чем ближе стрелка к полуночи, тем ближе мир к глобальной катастрофе. Насколько и в какую сторону передвинуть стрелку решают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, в частности лауреаты Нобелевской премии.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял о возможности использовать ядерное оружие против террористов. В декабре он писал в своем твиттере, что необходимо «значительно усилить и расширить ядерные возможности» США.