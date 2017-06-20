Cтолтенберг объявил о завершении переброски войск НАТО на восток

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Deutsche Welle
вторник, 20 июня 2017 г. 11:00
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

"С сегодняшего дня передислокация завершена", — заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги. Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг.

Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. Германия была призвана осуществить командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек.

США будут командовать в Польше, британцы — в Эстонии, а канадцы — в Латвии.
Основная часть военной техники и военнослужащих из Германии были отправлены в Литву зимой и весной. Позднее к ним присоединились солдаты из Нидерландов.

Deutsche Welle
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