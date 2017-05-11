ЦРУ создает спеццентр по противодействию ядерной угрозе Северной Кореи

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало специальный центр для противодействия угрозе, которая исходит от ядерной и ракетной программ Северной Кореи, сообщается на сайте разведслужбы.

Как передает "Интерфакс", центр будет работать в Южной Корее, "чтобы в полной мере использовать ресурсы, возможности и полномочия ЦРУ для противодействия ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны Северной Кореи"

Имя руководителя новой структуры не называется, отмечает ТАСС. Сказано лишь, что это ветеран ЦРУ. В ведомстве подчеркивают, что данный центр "будет опираться на опытных сотрудников со всего управления, объединяя их с тем, чтобы их мастерство и творческий потенциал были направлены против Северной Кореи".

"Создание центра в Корее позволит нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ против серьезных угроз для США и их союзников, исходящих от КНДР. Это также отражает динамику и гибкость, которую ЦРУ проявляет перед лицом развивающихся вызовов для национальной безопасности", — приводит сайт слова директора ЦРУ Майка Помпео.