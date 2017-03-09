ЦРУ: публикации Wikileaks помогают врагам США

Центральное разведывательное управление США обвинило сайт Wikileaks в том, что его публикации, в которых, как утверждают их авторы, раскрывается хакерский инструментарий американских спецслужб, ставят под угрозу безопасность американцев.

"Американская общественность должна быть сильно встревожена любыми утечками Wikileaks, которые нацелены на то, чтобы нанести ущерб способности разведслужб защищать США против террористов и других врагов", — заявила официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак. Она не стала подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов.

Во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых, в частности, идет речь о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

Согласно этому массиву документов, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у Центрального разведывательного управления США, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

"Такие утечки не только ставят под угрозу личный состав и операции, проводимые спецслужбами США, но и обеспечивают наших противников инструментами и информацией, способной причинить нам вред", — сказала Хорниак.

Она также отметила, что действия ЦРУ не направлены против американских граждан. По закону, Центральное разведывательное управление не имеет права проводить спецоперации в отношении граждан США — как внутри страны, так и за рубежом.

Wikileaks называет публикацию первой из серии запланированных разоблачений хакерской деятельности ЦРУ. На сайте говорится, что вся эта информация уже бесконтрольно циркулировала в кругах хакеров, которые раньше работали на американское правительство, а также ныне действующих подрядчиков. Многие эксперты считают материалы, опубликованные Wikileaks, подлинными.