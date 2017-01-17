Cоветник Трампа отметил обратный эффект от антироссийских санкций

Советник избранного президента США по взаимодействую с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что антироссийские санкции Запада имели обратный эффект и только сплотили население РФ вокруг президента Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании, санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента", - цитирует Скарамуччи ТАСС.

По мнению советника Дональда Трампа, сейчас России и США следует искать нестандартные подходы для урегулирования проблем. "У президента Трампа есть историческая перспектива, он является человеком большого здравого смысла, я думаю, что его позиция заключается в том, что существуют общие ценности, вокруг которых мы можем объединиться", - считает политик.

В частности, по его мнению, Москве и Вашингтону следует сосредоточить усилия на том, чтобы сделать мир безопаснее и искоренить радикальный исламский терроризм. Кроме того, совместными усилиями можно увеличить зарплаты для рабочего класса: "У России и США много общих задач".

В то же время Скарамуччи признал, что между странами есть и противоречия, которые нужно урегулировать, "или же мы так и останемся антагонистами". Он подчеркнул, что Трамп уважает российский народ и культуру, и, какие бы ни были противоречия, он открыт для возможностей к улучшению отношений.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после своей инаугурации предложит РФ сделку по сокращению ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций. По словам Трампа, он хочет, чтобы арсенал двух крупнейших ядерных держав - России и США - был "значительно сокращен".

В Москве, впрочем, на это заявили, что сперва хотят дождаться инаугурации Трампа, намеченной на 20 января, и только после вступления миллиардера в должность будут вести диалог на эту тему. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также добавил, что в настоящий момент никаких переговоров с США о сокращении ядерных потенциалов нет.

Представитель Кремля также напомнил слова Путина о том, что снятие санкций - вопрос не российской повестки дня: "Россия не была инициатором введения этих рестрикций, и Россия, как подчеркивал президент России, не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов".