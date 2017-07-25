CNN узнал о планах Тиллерсона уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

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NEWSru.com
вторник, 25 июля 2017 г. 08:34
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ближайшее время может покинуть свой пост на фоне нарастающих разногласий с президентом Дональдом Трампом, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием бесед Тиллерсона с друзьями в неформальной обстановке.
Rex Tillerson
© Reuters / Scanpix

Как отмечает CNN, госсекретарь, в частности, оказался в числе тех, кто посчитал "непрофессиональными" публичные упреки со стороны Трампа в адрес главы Министерства юстиции Джефа Сешнса, который утаил информацию о своих прошлогодних встречах с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

На минувшей неделе глава государства в интервью газете The New York Times обвинил Сешнса в попытках отстраниться от расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Трамп заявил, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, как он будет себя вести на этом посту.

Несмотря на разногласия, на протяжении последних недель Тиллерсон в беседах со своими друзьями ясно давал понять, что покидать свою должность не намерен. Однако недавно взгляды госсекретаря изменились и отставка может произойти раньше, чем кто-либо ожидает, пишет CNN.

Впрочем, телеканал также добавляет, что слова Тиллерсона в разговорах с близкими людьми могли быть ничем иным, как желанием "выпустить пар" после нескольких трудных дней. Подобных взглядов придерживаются еще несколько источников телеканала в Вашингтоне.

Отметим, что еще в апреле портал Politico со ссылкой на собственные источники отмечал, что Тиллерсон является любимым министром президента. Он регулярно присоединялся к Трампу в жилых покоях за ужином в формате "один на один", а также за обедом вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом. Издание подчеркивало, что у Тиллерсона с Трампом состоялось больше встреч, чем у какого-либо другого представителя администрации.

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