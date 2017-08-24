CNN узнал о новых уликах по делу о вмешательстве РФ в выборы в США

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Deutsche Welle
четверг, 24 августа 2017 г. 14:50
Члены Конгресса США, занимающиеся расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, располагают новым доказательством того, что в ходе избирательной кампании в 2016 году предпринимались попытки организовать встречу "высокопоставленных представителей" Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
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Об этом в среду, 23 августа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, в распоряжение законодателей попало электронное послание Рика Дирборна, годом ранее занимавшего пост советника Трампа, а ныне являющегося заместителем главы аппарата Белого дома. В письме, адресованном членам избирательного штаба Трампа, содержится информация о некоем человеке, который "пытался наладить контакт" между высокопоставленными представителями в окружении Трампа и Путиным.

"WV можно расшифровать как West Virginia"

При этом медиакомпания не приводит никаких данных о личности этого человека, занимаемой им должности и того, откуда у него или у нее могли быть контакты с российским руководством. Единственная упомянутая CNN деталь: в письме отмечалось, что данный человек был из "WV". В этой связи телеканал - опять же с опорой на источник - указывает, что сокращение можно расшифровать как "West Virginia" - "Западная Вирджиния" (Южно-Атлантический штат на востоке США. - Ред.).

"Неизвестно, что это за человек, чего конкретно он или она добивался (добивалась)", а также предпринял ли Дирборн какие-либо шаги в ответ на направленный ему запрос, отмечает канал. Его источник далее уточняет, что, как следует из письма, советник Трампа "по всей видимости, скептически отнесся к просьбе о встрече".

Расследования в отношении Москвы

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований, а также спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его окружением и представителями РФ были какие-либо договоренности.

Deutsche Welle
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