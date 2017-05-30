CNN узнал о наличии у российских властей "унизительной" информации о Трампе

Один из собеседников телеканала рассказал, что это информация финансового характера. По его словам, разговор был посвящен тому, есть ли у России рычаги давления на ближний круг Трампа. При этом источники считают, что российские чиновники могли преувеличивать значимость этой информации.

Представитель Белого дома в разговоре с CNN заявил, что это очередные ложные заявления, сделанные анонимными источниками.

Ранее CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что российские чиновники заявляли о прочных отношениях с бывшим советников Трампа Майклом Флинном и полагали, что могут использовать его для влияния на американского президента.

В начале января издание BuzzFeed опубликовало досье, в котором говорилось о контактах предвыборной команды Трампа с российскими властями и о том, что у российских спецслужб есть компрометирующая информация об американском президенте.

В нем также утверждалось, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле «Ритц Карлтон», куда Трамп якобы приглашал проституток. Трамп назвал эти обвинения «фейковыми новостями», в Кремле их тоже отвергли.