CNN узнал о наличии у российских властей "унизительной" информации о Трампе

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Телеканал "Дождь"
вторник, 30 мая 2017 г. 18:15
У американской разведки есть записи обсуждения российскими чиновниками потенциально «унизительной» информацию о Дональде Трампе и некоторых членах его команды, когда он был кандидатом в президенты США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников из разведки и источник в Конгрессе.
© AP / Scanpix

Один из собеседников телеканала рассказал, что это информация финансового характера. По его словам, разговор был посвящен тому, есть ли у России рычаги давления на ближний круг Трампа. При этом источники считают, что российские чиновники могли преувеличивать значимость этой информации.

Представитель Белого дома в разговоре с CNN заявил, что это очередные ложные заявления, сделанные анонимными источниками.

Ранее CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что российские чиновники заявляли о прочных отношениях с бывшим советников Трампа Майклом Флинном и полагали, что могут использовать его для влияния на американского президента.

В начале января издание BuzzFeed опубликовало досье, в котором говорилось о контактах предвыборной команды Трампа с российскими властями и о том, что у российских спецслужб есть компрометирующая информация об американском президенте.

В нем также утверждалось, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле «Ритц Карлтон», куда Трамп якобы приглашал проституток. Трамп назвал эти обвинения «фейковыми новостями», в Кремле их тоже отвергли.

Телеканал "Дождь"
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CNN узнал о наличии у российских властей "унизительной" информации о Трампе (34)

CNN узнал о наличии у российских властей унизительной информации о Трампе
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