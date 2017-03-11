CNN: Сверхсекретный отдел ФБР расследует вмешательство РФ в американские выборы

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Deutsche Welle
суббота, 11 марта 2017 г. 11:23
Изучением "российского следа" на выборах президента США в ноябре 2016 года займутся 15-20 человек из отдела контрразведки ФБР, сообщил телеканал.
Balsavimas JAV rinkimų apylinkėse
© Reuters/Scanpix

По информации американского телеканала CNN, сверхсекретному отделу ФБР - отделу контрразведки - поручено расследовать предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Речь идет о "стандартном расследовании в рамках контрразведки", сообщает в пятницу, 10 марта телеканал со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Изучением "российского следа" будут заниматься 15-20 человек, указывает далее CNN.

Этот же отдел занимался расследованием в отношении экс-госсекретаря США и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которая обвинялась в использовании личного почтового сервера для ведения служебной переписки. Изучением этого дела занимались на 5-10 человек больше, чем группа, расследующая действия РФ в ходе предвыборной кампании в 2016 году, сообщает далее телеканал.

Меньшее число вовлеченных в дело агентов не означает недостаточную заинтересованность Вашингтона в результатах расследования, заявил собеседник CNN. По его словам, в случае с Клинтон отделу контрразведки предстояло изучить большой объем электронных данных за короткое время, остававшееся до выборов. В рамках российского расследования нет столь жестких временных рамок, а расследование сосредоточено на опросе живых источников информации, указал он далее.

Deutsche Welle
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