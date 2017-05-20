CNN: "Русские хвастались отношениями с экс-советником Трампа"

"Русские в ходе кампании по выборам президента США хвастались", что установили прочные отношения с бывшим советником Трампа Майклом Флинном и надеялись использовать его для влияния на Дональда Трампа и его команду. Об этом в субботу, 19 мая, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.

Собеседники телекомпании из числа бывших и действующих сотрудников администрации США, заявили, что представители американской разведки были глубоко обеспокоены этими разговорами и некоторые из них по собственной инициативе пытались ограничить объем конфиденциальной информации, предоставляемой Флинну, которого прочили на пост советника Трампа по национальной безопасности.

Угроза национальной безопасности

"Это с самого начала была тревога пятого уровня - то, как русские говорили о нем", - сказал бывший сотрудник администрации Барака Обамы. Другой бывший сотрудник Белого дома сказал, что Флинна рассматривали как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Разговоры, перехваченные американской разведкой, свидетельствуют о том, что россияне рассматривали Флинна как союзника, отметили собеседники CNN.

Отношения между ними развивались на протяжении всего 2016 года, еще за месяцы до того, как разведка в декабре перехватила разговор Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. Этот звонок, а также разноречивые объяснения Флинна по поводу случившегося, в конечном счете, привели к его отставке с поста советника президента по нацбезопасности.

Источники CNN, однако, отметили, что российские официальные лица могли преувеличивать свое влияние на команду Трампа в ходе этих разговоров. Адвокат Флинна отказался от комментариев. Со своей стороны представитель Белого дома выразил уверенность в том, что "когда завершится расследование, то не будет выявлено никаких доказательств сговора между штабом Трампа и Россией".

Трамп готовится к процедуре импичмента

Другие источники сообщили CNN, что адвокаты Трампа уже готовятся к возможной процедуре импичмента президента. На прошедшей неделе адвокаты пригласили ряд экспертов, чтобы обсудить, как может протекать возможная процедура импичмента, сообщает телекомпания со ссылкой на два осведомленных источника.

Белый дом не прокомментировал это сообщение CNN. Формального ходатайства о начале процедуры импичмента пока нет.