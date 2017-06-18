CNN: Российская мафия связана с разработкой сирийского химоружия

CNN утверждает, что российская инвестгруппа, связанная с "группой Клюева", разоблаченной Сергеем Магнитским, перевела не менее 900 тысяч долларов компании, финансировавшей разработки химоружия в Сирии.

Инвестиционная группа Quartell Trading, которая, по данным США, управляется российской мафией и связана с правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счета компании, которой владеет бизнесмен, вовлеченный в программу разработки химического оружия в Сирии. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает CNN со ссылкой на имеющиеся в распоряжении телекомпании документы.

Утверждается, что, согласно записям от 2007 и 2008 годов, инвестгруппа изначально согласовала перевод более трех миллионов долларов на счета компании Balec Trading Ventures, по официальным данным - для покупки дорогостоящей мебели. Из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч. Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

Министерство юстиции США утверждает, что Quartell Trading была одной из многих компаний, через которые около десяти лет назад отмывались крупные суммы, якобы украденные из российского бюджета так называемой "группой Клюева". Некоторые из подобных эпизодов стали частью дела Сергея Магнитского. Компанией Balec Trading Ventures владеет сириец с российским паспортом Исса аль-Зейди, с 2014 года находящийся в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийской организацией, предположительно разрабатывающей химическое оружие, включая производство зарина.

Крупное мошенничество с возвратом налогов

По данным Конгресса и Минюста США, российское криминальное объединение, называемое "группой Клюева", состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ. По американским данным, в 2007 году "группа Клюева" вступила в сговор с целью взять под контроль три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management, в тот момент - крупнейшим хедж-фондом в России, где и работал Сергей Магнитский.

Группа сфабриковала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило мошенникам подать заявку на возврат налогов в размере 230 миллионов долларов. Выплата была произведена полностью в один день - накануне католического Рождества 2007 года. Значительная часть этой суммы с тех пор была рассредоточена и заморожена на счетах в банках по всему миру.

"Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам понял, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского", - заявил CNN Дэниэл Фрид, бывший координатор США по политике в отношении санкций.

Еще одно дело, связанное с "группой Клюева", продолжается в Швейцарии. Здесь следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличным. Он признался, что некоторое время был основным "отмывателем" денег для группировки. Финансист скончался в ноябре 2012 года, по официальным данным - от остановки сердца во время пробежки. Перепиличный занимался разоблачением хищений и отмываний денег в России.