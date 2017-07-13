CNN опубликовал видео встреч Трампа с бизнесменом Агаларовым и его сыном

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Телеканал "Дождь"
четверг, 13 июля 2017 г. 10:50
CNN показал видеозаписи с неформальных встреч президента США Дональда Трампа с российскими бизнесменами Арасом и Эмином Агаларовыми в 2013 году. Ролик опубликован на YouTube-канале CNN .
Melania Trump ir Donaldas Trumpas
© Vida Press

Отец и сын Агаларовы встретились с Трампом в июне 2013 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Встреча состоялась перед конкурсом «Мисс США». CNN считает видеозаписи доказательством дружеской связи Трампа и Агаларовых.

В ролике CNN президент США отзывается об Агаларовых как о «самых влиятельных и богатых людях в России». Он отмечает, что проведение конкурса может способствовать улучшению отношений России и США.

На записи также можно увидеть продюсера Роба Голдстоуна.

Участники встречи фигурируют в информации о переговорах сына Трампа Дональда с российским юристом Натальей Весельницкой. По информации The New York Times, Трамп-младший встретился с Весельницкой в ходе президентской кампании своего отца. Сын президента США подтвердил, что действительно встречался с ней, потому что она пообещала компромат на соперницу Дональда Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон. Однако, по словам Трампа-младшего, адвокат Весельницкая не сказала ему ничего существенного.

Сын президента США опубликовал скриншоты переписки с Весельницкой в своем твиттере. Как следует из опубликованных им сообщений, Голдстоун сообщил Трампу о звонке Эмина Агаларова, который хотел отдать ему компромат на Клинтон. По словам Голдстоуна, Агаларов-младший получил компромат от своего отца, подробности американской стороне должна была сообщить Весельницкая.

Арас Агаларов охарактеризовал письма, опубликованные Трампом-младшим, как «выдумки». Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу сына, назвал ее «величайшей охотой на ведьм». Он добавил, что узнал об этой встрече несколько дней назад.

Телеканал "Дождь"
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