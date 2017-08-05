CNN: ФБР нашло следы российских вбросов о Клинтон в день выборов

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Deutsche Welle
суббота, 5 августа 2017 г. 18:06
За некоторыми фейковыми новостями, обнаруженными Федеральным бюро расследований (ФБР) США в день голосования на президентских выборах в стране, мог стоять Кремль. Об этом сообщает американская телекомпания CNN, сославшись на неназванные источники.
© Reuters / Scanpix

В день выборов, 8 ноября 2016 года, после нескольких месяцев расследования по подозрению в ведении Москвой дезинформационной кампании, аналитики спецслужбы мониторили соцсети и выяснили, что авторство ряда фейков о кандидате демократов Хиллари Клинтон принадлежало пользователям Facebook и Twitter за рубежом, указывает телекомпания.

При этом два источника в ФБР, близких к расследованию, сообщили CNN о том, что некоторые из аккаунтов, по предположению, участвовали в российской дезинформационной кампании.

ФБР отказалось комментировать эту информацию. Для американской спецслужбы работа по отслеживанию фейков в соцсетях является "неудобной территорией", отмечает далее телекомпания. Подобная деятельность противоречит принципам свободы слова, закрепленным в конституции страны. "Мы ходили по грани законности", — указал один из собеседников телекомпании.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти пытались повлиять на исход выборов президента США в 2016 году. В частности, они подозревают Москву в осуществлении хакерских атак на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон. Президент США Дональд Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его приближенными и представителями РФ были какие-либо договоренности.

Deutsche Welle
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