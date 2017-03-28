Cильнейший за шесть лет шторм обрушился на Австралию

На побережье австралийского штата Квинсленд обрушился тропический циклон "Дебби", который ранее уже вызвал разрушения на прибрежных островах. Циклон принес собой ураганный ветер, скорость которого достигает 263 километров в час.

Шторм обрушился на побережье между городами Боуэн и Эрли-Бич. Очевидцы сообщают, что в Боуэне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения.

Жители Эрли-Бич в социальных сетях пишут, что в городе падают деревья, а у некоторых домов начинают шататься крыши. Десятки тысяч жителей прибрежных районов были эвакуированы. Метеорологическое бюро Австралии присвоило "Дебби" четвертую категорию из пяти.

Ранее Циклон "Дебби" уже обрушился на острова Уитсанди. На островах из-за шторма как минимум 23 тысячи домов остались без электричества. Власти заявляют, что это мощнейший циклон за последние шесть лет. "Нас ожидает тяжелый, долгий день", — сказала премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук. "Интенсивность силы ветра будет лишь увеличиваться".

Ранее премьер-министр Австралии Мальколм Тернбулл призвал местных жителей незамедлительно покинуть свои дома и попытаться найти убежище. Энергетические компании сообщают, что еще много домов потеряют энергоснабжение. "Со многих домов уже срываются крыши, даже на наших зданиях", — говорит заместитель главы полиции Квинсленда Стив Голшевски.

По словам одного из очевидцев, ветер дует с такой силой, что "кажется, что вокруг постоянно идут товарные поезда".

Власти уже организовали склады с продовольствием и горючим. Армия приведена в состояние готовности для помощи пострадавшим. Премьер-министр штата Квинсленд Анастасия Палащук сказала, что, насколько ей известно, это самая масштабная эвакуация за всю историю штата. Она также напомнила всем о необходимости зарядить свои телефоны, так как ожидаются перебои с поставками электроэнергии. "Это не циклон, а чудовище", — сказала премьер.

Тысячи людей покинули свои дома в городе Макей, а также в городках Боуэн и Айр. Палащук сказала, что для тех, кому некуда бежать, уже подготовлены центры временного размещения вдали от побережья.

Некоторые из местных жителей отказываются покидать свои дома, несмотря на предупреждения, что самая мощная часть циклона может оставить полосу разрушений шириной в 100 километров. Более двух тысяч спасателей также находятся в состоянии полной готовности, но местное население уже было предупреждено, что они начнут свою работу лишь после того, как станет безопасно.

Кроме того:

- Метеорологи заявляют, что приливная волна будет не более двух метров

- Власти, однако, предупреждают, что низинные местности будут затоплены

- Во вторник на эту часть штата обрушится от 15 до 50 сантиметров дождевой воды

- Полиция предупреждает людей не приближаться к упавшим линиям электропередач

Власти также предупреждают о возможных наводнениях. "Я умоляю всех — слушайте предупреждения компетентных организаций, — сказала Палащук. — Я это делаю, и вы должны тоже. Речь идет о вашей безопасности, о безопасности ваших родственников, о безопасности ваших детей". Власти Квинсленда закрыли 102 школы, 81 детский сад и два порта.