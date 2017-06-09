Чума свиней уже на подступах к Риге

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rus.DELFI.lv
пятница, 9 июня 2017 г. 18:27
На этой недели инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии(ПВС) обнаружили еще 11 кабанов, погибших от африканской чумы свиней. Заражены дикие животные уже и в Гаркалне, и в Елгавском крае, сообщает LETA.
Kiaulės
© Shutterstock nuotr.

Всем свиноводам в Латвии чрезвычайно важно соблюдать меры биобезопасности, чтобы предохранить свиней от заболевания АЧС. Это особенно важно в летние месяцы, когда риск переноса вирусов в свиноводческих хозяйствах значительно выше, подчеркнула Мейстере.

ПВС продолжает проверку биобезопасности на свинофермах по всей Латвии. В 2016 году было проведено более 13 тыс. таких проверок, в этом году ПВС начала аудиты биобезопасности на больших свинофермах, где содержатся более 1000 свиней.

По данным ПВС, в этом году в Латвии АЧС подтверждена у 561 кабана и у 13,544 тыс. свиней.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

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