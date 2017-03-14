Что значит "брексит" для отношений Москвы и Лондона?

Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй сможет официально уведомить Брюссель о намерении Лондона покинуть ЕС - и тем самым привести в действие Статью 50 Лиссабонского договора.

Россия неоднократно упоминалась в контексте "брексита" как заинтересованная сторона. Насколько это соответствует реальности?

Сторонники ЕС считают, что Кремль тайно поддерживал "брексит" с тем, чтобы ослабить Европейский союз. Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал результаты британского референдума победой внешней политики Владимира Путина.

Но не все эксперты разделяют это мнение. Мы попытались разобраться в том, как может выход Британии из ЕС отразиться на отношениях Лондона и Москвы.

"Ситуация гораздо сложнее"

Многие аналитики сходятся во мнении, что переговоры по "брекситу" могут сыграть на руку Владимиру Путину.

Считается, что Москве проще работать с разрозненными странами, чем с единой Европой.

Помимо этого, "брексит" также может ослабить влияние США на европейскую политику, что тоже выгодно Кремлю.

"Великобритания и США всегда имели особые отношения. И Британия, будучи частью ЕС, могла привносить атлантический взгляд в европейскую политику. Сейчас возможность для такого влияния снижается", - отмечает старший аналитик лондонского Института государственного управления Дэвид Кларк.

При этом некоторые политики - например, глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Криспин Блант - предупреждают, что на развитие отношений Лондона и Москвы будут влиять и негосударственные игроки.

"Мир становится все более сложным, и не только вследствие "брексита". Это уже не времена холодной войны. Тогда отношения были довольно статичными, и управлять ими было довольно просто, можно было планировать распределение ресурсов. А сейчас ситуация гораздо сложнее. На ситуацию влияют не только государственные, но и негосударственные игроки. Это нужно учитывать", - отметил Блант.

"А зачем улучшать отношения с Москвой?"

В целом политика Британии в отношении России остается довольно жесткой.

Лондон последовательно осуждает действия Москвы в Сирии, аннексию Крыма, а также роль России в конфликте на востоке Украины (Кремль участие российских войск в боевых действия в Донбассе последовательно отрицает).

Судя по всему, эта позиция вряд ли изменится в ближайшее время.

"Вряд ли Россия находится вверху списка стран, с которыми Тереза Мэй хотела бы наладить отношения после "брексита". Главное - непонятно, что Британия может получить от улучшения отношений с Москвой", - считает глава отдела внешней политики аналитического Центра европейских реформ Иан Бонд.

"Лондон не так сильно вовлечен в политику на Ближнем Востоке. Более того, не очевидно, что действия России в Сирии могут дать какие-то дивиденды для безопасности Британии", - продолжает он.

Как отмечают источники Би-би-си в британском парламенте, в ближайшее время Лондон, скорее всего, продолжит "ястребиную" политику в отношении Москвы.

В британском истеблишменте преобладает мнение, что к России нужно относиться настороженно.

Более того, в отношениях Лондона и Москвы сохраняются такие болевые точки - такие как расследование убийства Александра Литвиненко и дело о смерти Сергея Магнитского.

Фактор НАТО

Великобритания несет около четверти совокупных европейских расходов на оборону и оплачивает примерно 15% всех военных операций, которые проводят европейские вооруженные силы.

Британия является одной из двух стран в Европе, обладающих ядерным оружием (наряду с Францией).

Позиция Великобритании в НАТО - это важный козырь Терезы Мэй на переговорах со странами ЕС по условиям "брексита".

"В ходе переговоров по "брекситу" Британии важно показать, что несмотря на грядущий выход из ЕС, она не поворачивается спиной к теме европейской безопасности. В таких условиях попытки наладить отношения с Путиным могут послать нежелательные сигналы Балтийским странам, Польше и Швеции", - отмечает Иан Бонд.

Схожее мнение высказывает и бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф.

"Брексит - это возможность выстроить новые отношения с Россией, - сказал он в интервью Русской службе Би-би-си. - Но Британия должна защищать свои интересы и важнейшие принципы международных отношений. Поэтому переговоры с Москвой следует вести только с позиции силы".

"Позиция по санкциям предельно ясна"

Британия была одним из основных инициаторов введения санкций против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе и остается активным сторонником их продления.

"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкций, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", - заявила Тереза Мэй в конце января.

Позиция Лондону по этому вопросу вряд ли изменится в ближайшем будущем, отмечают аналитики.

Но "брексит" может повлиять на то, как этот вопрос будет обсуждаться в Евросоюзе. Сейчас решение о продлении ограничительных мер в отношении России обсуждается странами-членами ЕС каждые полгода.

После завершения переговоров по "брекситу" Великобритания уже не будет сидеть за одним столом с европейскими лидерами во время таких переговоров.

"Это повышает вероятность того, что санкции против России в этом случае будут сняты, и это произойдет раньше, чем если бы Британия осталась в ЕС", - считает Дэвид Кларк.

В поисках партнеров

Процесс выхода Британии из ЕС и единого экономического пространства означает, что Лондону нужно искать новых торговых партнеров.

Но британские эксперты сходятся во мнении, что российско-британские торговые отношения вряд ли существенно изменятся.

"В отношении Москвы продолжают действовать санкции, а экономическая политика России отличается протекционизмом. Все это существенно сокращает поле для торговых контактов", - отмечает аналитик отдела расследований журнала Economist Алекс Найс.

До введения санкций одним из самых важных направлений сотрудничества между Британией и Россией была нефтегазовая сфера.

По оценке Найса, и сейчас именно в этой отрасли сохраняется наибольший потенциал для заключения новых соглашений. Однако это возможно только в случае снятия санкций.

Привлечь в Британию больше российских компаний может продолжающееся снижение курса британской валюты.

"Чем ниже падает фунт, тем больше вы можете купить на свои деньги. Это может привлечь инвесторов. Но есть и обратная сторона медали. Чтобы получили существенную прибыль в этом случае, нужно иметь большие обороты торговли", - отмечает Бонд.

При этом аналитики отмечают, что прогнозировать динамику курса фунта в обозримом будущем будет очень сложно. Слишком много факторов на это влияет.

Из России с деньгами...

Британия всегда была магнитом для частных инвесторов из России. Измениться ли это после "брексита"?

"Привлекательность Британии для инвесторов после "брексита" снизится. Ведь обычно инвесторы хотят иметь доступ к широкому рынку, рынкам сразу нескольких стран. И это делает для них вложение в ЕС более привлекательными", - отмечает Кларк.

С другой стороны, Тереза Мэй намекнула, что в случае, если договоренности с ЕС не будут достигнуты, она может превратить Британию в офшорный финансовый центр с низкими налоговыми ставками.

И в таком случае Британия станет еще более привлекательной для частных инвесторов из России.

Правительство Дэвида Камерона довольно много говорило о необходимости разобраться с тем, откуда происходят деньги индивидуальных инвесторов, в том числе и выходцев из России.

Кэмерон признавал, что чаще всего недвижимость в Великобритании покупают через "анонимные фиктивные компании, иногда с использованием незаконно полученных или отмытых денежных средств".

Он призывал сделать британский рынок недвижимости более прозрачным.

Интересно, что Тереза Мэй пока не делала заявлений по этой теме.

"Для меня это очень волнительный сигнал, - отмечает аналитик Иан Бонд. - Британия уже имеет довольно легкое законодательство во многих сферах. И мысль о том, что мы можем намеренно сделать себя притягательным местом для "быстрых денег", не задавая лишних вопросов - все это кажется мне опасной затеей".

Его коллега Алекс Найс отмечает, что даже после выхода из Евросоюза Британия сохранит ряд преимуществ в глазах людей с большими деньгами из России.

"Несмотря на предстоящую турбулентность в связи с переговорами по условиям "брексита", Британия остается государством, крепко стоящим на ногах. К преимуществам можно отнести и четкое верховенство закона, независимость судов, а также то, что здесь говорят на английском языке, который хорошо знаком многим российским бизнесменам и олигархам", - резюмирует Найс.