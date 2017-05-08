Что теперь будет делать Марин Ле Пен?

Народ решил, что не хочет видеть её своим президентом. Ле Пен проиграла эти выборы со значительным отставанием.

Однако в её штаб-квартире сама Ле Пен и её сторонники дают иное определение успеху.

"Национальный фронт" - движение, развивавшееся и набиравшее силу в течение десятилетий.

Партия была основана в 1972 году и воспринималась как маргинальная, экстремистская группа. Годы напролёт страна игнорировала и даже бойкотировала ее.

Основатель партии Жан-Мари Ле Пен оказывал влияние на национальный дискурс, но заполучить власть так и не смог.

Во время президентской гонки 2002 года Ле Пен был заблокирован так называемым "Республиканским фронтом" - когда все основные партии решили совместно поддержать конкурента Ле Пена, президента Жака Ширака.

15 лет спустя Марин Ле Пен удалось проломить обьединение, которое однажды единодушно выступало против её отца.

Набрав более 30% голосов в последнем туре выборов, Марин Ле Пен сделала серьёзный шаг навстречу своей цели сделать своё движение уважаемым и заслуживающим избрания.

В 2002 году оппоненты её отца отказались выйти с ним на одну сцену, опасаясь, что этим они легитимизируют его как политика.

В 2017-м Марин Ле Пен принимала участие в предвыборных дебатах и воспринималась как признанный и полноправный участник политического класса.

Поддержка со стороны Николя Дюпон-Эньяна, кандидата от маленькой правой партии "Вставай", придала Ле Пен ещё больше легитимности. Однако все это не обеспечило ей победы на выборах.

Новое имя?

Теперь Марин Ле Пен, возможно, постарается расширить подход своей партии. В своей речи, в которой она признала поражение и поздравила соперника, Ле Пен объявила о планах создания нового политического движения в альянсе с Дюпон-Эньяном и другими.

Она даже решила сменить название своей партии, полагая, что старое - "Национальный фронт" - препятствует завоеванию новых избирателей.

Ле Пен заявила, что её партия - основная оппозиционная сила в стране.

В короткой перспективе это, может быть, и так. Основные правые и левые партии Франции все ещё пытаются прийти в себя после поражения в первом туре выборов.

Но и Марин Ле Пен впереди ожидают серьёзные проблемы. Её широко раскритикованное выступление во время дебатов ставит под вопрос её способность привлечь большую часть электората в будущем.

Расследования финансовых злоупотреблений, якобы совершенных ею при управлении своим офисом в Европейском парламенте, могут принести ей дополнительные проблемы.

Помимо прочего, партия Марин Ле Пен имеет лишь двух депутатов во французском парламенте (всего их 577).

У неё будет шанс исправить эту ситуацию во время парламентских выборов в июне.

И тем не менее это ничтожная база, на которой трудно будет выстроить настоящую оппозиционную силу.

Одна из депутатов, представляющих "Национальный фронт" во французском парламенте, - 27-летняя Марион Марешаль-Ле Пен, племянница Марин.

Она очень популярна внутри партии и выражает более жесткую позицию, чем сама Марин Ле Пен.

Вполне возможно, что племянница в будущем бросит вызов своей тете и захочет стать во главе движения (для движения, уходящего корнями в идею республиканской Франции, "Национальный фронт" продолжает проявлять квазидинастические, монархические тенденции).

В ночь выборов сторонники, собравшиеся в штаб-квартире партии, держали в руках голубые розы - любимый символ Марин Ле Пен.

Потерпевший серьёзное поражение кандидат в президенты даже станцевала под "Я люблю рок-н-рол", невольно продемонстрировав, что какие бы то ни было имеющиеся у неё способности к публичному выступлению не переносятся на танцпол.

Возможно, это немного странный способ проведения времени в ночь, когда тебя разгромил другой кандидат, но у этой партии далекоидущие планы.

Голубые розы ее сторонникам придется приберечь до 2022 года.