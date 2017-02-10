Что такое "политика одного Китая", которую пообещал уважать Трамп?

"Политика одного Китая" - это дипломатическое признание позиции Китая о существовании только одного китайского правительства. В рамках этой политики США признают и поддерживают официальные отношения с Китаем, а не островом Тайвань, который Китай считает отколовшейся провинцией и ожидает ее присоединения обратно к материку.

"Политика одного Китая" - один из ключевых краеугольных камней в отношениях Вашингтона и Пекина. Кроме того, это фундаментальная основа китайской политики и дипломатии.

Тем не менее этот термин нужно отличать от "принципа одного Китая", в рамках которого Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью страны.

США не одобряют эту позицию Китая и продолжает поддерживать "надежные неофициальные" отношения с Тайванем и, например, поставлять оружие для того, чтобы остров мог защитить себя.

Хотя правительство Тайваня утверждает, что остров является независимой страной и официально называется "Китайской Республикой", любая страна, которая хочет поддерживать дипломатические отношения с Китаем, должна разорвать официальные связи с Тайбэем.

Эта позиция привела к дипломатической изоляции Тайваня от международного сообщества.

Как и когда это началось?

В 1949 году, по окончании Гражданской войны в Китае, побежденным националистам, также известным как Гоминьдан, пришлось бежать на Тайвань. Победившие коммунисты остались на материке и создали Китайскую Народную Республику. Обе стороны конфликта при этом заявили, что они представляют весь Китай.

С тех пор правящая Коммунистическая партия Китая угрожает применить силу, если Тайвань официально объявит о независимости. Но в последние годы власти Китая ищут и более мягкого дипломатического решения этого конфликта.

Изначально многие государства (включая США), сторонившиеся коммунистического Китая, признали власти Тайваня. Но затем ветер подул в другую сторону, и в начале 1970-ых годов Китай и США почувствовали обоюдную необходимость в развитии дипломатических отношений. Тогда Соединенные Штаты и другие страны разорвали связи с Тайбэем в угоду Пекину.

Многие из них, однако, сохраняют неофициальные отношения с островом Тайвань через торговые представительства и культурные институты. Кроме того, США остаются самым важным союзником Тайваня в вопросах безопасности.

Когда США признали "политику одного Китая"?

После нескольких лет потепления в отношениях США установили официальные дипломатические связи с Пекином в 1979 году при президенте Джимми Картере.

В результате США пришлось разорвать официальные отношения с Тайванем и закрыть свое посольство в Тайбэе.

Но в том же 1979 году США приняли закон об отношениях с Тайванем, который гарантировал поддержку острова. Ключевой момент этого закона заключался в том, что Вашингтон обязался помогать Тайваню защищать себя - именно поэтому США продолжают поставлять оружие на остров.

США также настаивают на мирном урегулировании разногласий между Китаем и Тайванем и призывают стороны к "конструктивному диалогу".

Кроме того, США сохраняют свое неофициальное присутствие в Тайбэе через Американский институт на Тайване - частную организацию, через которую они осуществляют дипломатическую деятельность.

Кто победитель, а кто проигравший?

Очевидно, что Пекин извлек максимальную выгоду из проведения "политики одного Китая", отбросившей Тайвань в дипломатическую изоляцию.

И ООН, и большая часть стран мира не признает Тайвань независимым государством. Ему приходится идти на невероятные ухищрения со своим названием, просто чтобы участвовать в международных соревнованиях вроде Олимпиады или организациях, - например, в ВТО.

Но даже в такой изоляции Тайвань не потерял все связи с внешним миром.

Остров поддерживает активно развивающиеся экономические и культурные связи со своими соседями и использует давние отношения с США в собственных интересах.

Тайвань также держит небольшую группу лояльных и влиятельных лоббистов в Вашингтоне, один из которых - бывший сенатор Боб Дойл. Именно он, по информации американских СМИ, организовал недавний телефонный разговор Трампа и лидера Тайваня Цай Инвэнь, который вызвал бурное недовольство Китая.

США, конечно же, выгодно иметь официальные отношения с Китаем, их крупнейшим иностранным кредитором и основным торговым партнером, одновременно продолжая тихо поддерживать тесные связи с Тайванем.

"Политика одного Китая" - это дипломатическая эквилибристика, в которой США за последние десятилетия достигли совершенства. Каким образом Вашингтон будет продолжать выполнять эти трюки под руководством Трампа, еще предстоит выяснить.