Что такое "хорватский сценарий" и возможен ли он в Донбассе?

Об этом сценарии активнее начали говорить после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на прошлой неделе заявил о необходимости завершить АТО и перейти к новому формату защиты от гибридной войны.

Рабочая группа, куда входят депутаты парламента, эксперты, сотрудники Совета нацбезопасности и обороны, продолжает работать над законопроектом, который может быть рассмотрен до конца летней сессии Верховной рады.

Первый вице-спикер парламента и представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко уверяет, что этот проект предусматривает невоенный путь прекращения войны.

"Важно: Украина остается приверженной политико-дипломатическому пути урегулирования войны на Донбассе, инспирированной РФ, при этом мы боремся за деоккупацию и возвращение территорий. Именно это и является философией законопроекта", - написала она на своей странице в Facebook.

В то же время "хорватский сценарий" имеет сторонников - прежде всего, на бытовом уровне, хотя целесообразность военной операции вместо АТО поддерживают и некоторые военные и эксперты.

"Буря" после провала мирного плана

4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию "Буря"», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией самопровозглашенной Республики Сербская Краина.

Всего за 84 часа был восстановлен хорватский конституционно-правовой порядок на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме Восточной Славонии.

В операции участвовало около 200 тысяч хорватских военных.

В канун наступления президент Хорватии Франьо Туджман выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что попытки мирного разрешения конфликта провалились, поэтому для восстановления суверенитета Хорватия вынуждена начать военные действия.

Депутат парламента и военный эксперт Дмитрий Тымчук убежден, что украинская власть должна реализовывать "хорватский сценарий" на Донбассе по нескольким причинам.

"Он означал бы полный и безоговорочный вывод российских военных и наемников с Донбасса и прекращение снабжения двух армейских корпусов, воюющих на Донбассе против украинской армии. Это означало бы фактическое прекращение деятельности российско-террористических войск как целостной структуры и превращение их на Донбассе в разрозненные группки местных мародеров", - написал Дмитрий Тымчук в Facebook.

Он утверждает, что военную операцию поддерживают многие жители Донбасса, которые хотят скорейшего прекращения войны.

Угрозы и последствия

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что военная операция на Донбассе невозможна по нескольким причинам.

Он говорит, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины изучал такой сценарий и пришел к выводу о серьезных угрозах в случае его реализации.

"Количество жертв в случае проведения военной операции может измеряться десятками тысяч. Сегодня соотношение между украинскими военными и вооруженными сепаратистами составляет примерно 1:1. Для осуществления военной операции необходимо соотношение 1:3 в пользу украинских войск. Цена может быть очень высокой", - сказал Сергей Згурец в комментарии Украинской службе Би-би-си.

Он также утверждает, что на сегодня "в результате передислокации некоторые военные подразделения РФ стоят на расстоянии менее 100 км от украинской границы".

"Это позволяет сепаратистам рассчитывать на военную поддержку с территории России. Можно предположить, что когда украинская армия дойдет до границы, могут случиться провокации, которые позволят России применить оружие со своей территории", - сказал военный эксперт.

Это, отмечает Сергей Згурец, принципиальное отличие от ситуации в 1995 году в Сербской Краине, которая не могла рассчитывать на поддержку Сербии, поскольку была отделена от нее сотнями километров боснийской территории. Кроме того, хорватская армия имела значительное военное превосходство над самопровозглашенной республикой.

Хорватский военный опыт изучал Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) при президенте Украины и изложил свои взгляды в аналитическом докладе "Донбасс и Крым: цена возвращения".

Эксперты называли как положительные, так и отрицательные последствия "хорватского сценария".

Плюсы

- Восстановление территориальной целостности Украины и победа в войне

- Большие шансы привлечь к ответственности виновных в государственной измене, коллаборационизме и терроризме

- Возможность навязывать свои условия местной и региональной элите

Минусы

- Значительные человеческие жертвы

- Рост расходов на армию, население региона и восстановление его инфраструктуры после разрушений

- Ухудшение отношения к украинской власти значительной части жителей региона

Дальнейшее ухудшение отношений с Россией, а также Евросоюзом, который предпочитает политико-дипломатические пути решения конфликта

При этом эксперты института считают приемлемым для Украины так называемый "немецкий сценарий".

Речь идет о воссоединении, подобном объединению Восточной и Западной Германии в 1990 году. Сценарий предусматривает добровольную реинтеграцию неподкнотрольных Украине территорий Донбасса.

Хорватский опыт

Украинские руководители допускают использование хорватского опыта, но в других сферах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, посетивший на прошлой неделе Хорватию, заявил, что для Украины будет полезным ее опыт вступления в НАТО и ЕС.

Еще ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина заинтересована в изучении опыта Хорватии в послевоенный период.

"Хорватия имеет огромный опыт постконфликтного урегулирования, и нас интересуют, в том числе, методы и технологии проведения переговоров, вопрос военнопленных и пропавших без вести", - сказал Георгий Тука.

"Кроме того, интересует, как хорваты решали проблемы интеграции возвращенных территорий, как проводили выборы, как возвращали переселенцев, как государство их поддерживало. Важен также опыт Хорватии в международных судах, поскольку Украина должна подготовиться к подобным делам против России", - уверен чиновник.