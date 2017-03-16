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16 марта 2017 года: День памяти легионеров

Теперь мы с чистой совестью заканчиваем текстовую трансляцию. Спасибо за внимание, наслаждаемся весной!

Похоже, что на этом все. Начальник Полиции порядка Артис Велшс заявил журналистам, что в течение дня было задержано пять человек, все они доставлены в участок полиции. Велшс отмечает, что это был самое спокойное 16 марта за последние годы.

А это протестующие из Германии, которых оттеснили от церкви http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/policija-kopa-ar-apsardzi-no-baznicas-teritorijas-aizveda-prom-divus-protestetajus-no-vacijas.d?id=48631193

Мы заканчиваем видеотрансляцию, но какое-то время еще будем вести текстовой онлайн. Главные моменты собрали: вот тут задержание двоих мужчин:http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/pie-brivibas-pieminekla-aiztur-divus-jaunus-viriesus-kuri-klaigaja-krievu-valoda.d?id=48631275

Еще одна акция - у посольства Франции. Туда евроскептик Станислав Букайн со своими единомышленниками пришел, по словам Букайна, чтобы "поддержать Маринку". Имеется в виду Марин Ле Пен.

Между тем, второй пикет - у посольства Германии - начал политический активист Янис Кузин. Он требует, чтобы Германия ввела экономические санкции против политиков, которые финансируют или поддерживают шествие легионеров. В пикете участвуют три человека.

Народ расходится. По данным LETA, двое мужчин, скандировавших "Позор!", задержала полиция.

На площади идут дискуссии об истории. Аргументы старые, но можно услышать и огненные монологи про сифилис у Ленина или про то, что латыши не умели строить из кирпича.

Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс тоже пришел, все в порядке.

Пенсионеры, впрочем, спорят. Точнее, пенсионерки. И тех, кто кричал "позор", оттеснила полиция. Как сообщает наш корреспондент, на них были георгиевские ленточки. Информации о задержаниях пока не было.

Очень спокойная обстановка на этот раз.

Эстонские флаги тоже здесь - как всегда.

У подножия памятника столпотворение. Колонна поет.

Женщина в годах рассказывает корреспонденту телеканала РТР о том, как плохо жить в Латвии. "Вы не боитесь, что вас сейчас арестуют?" - спрашивает журналистка. "Пускай, там хоть кормить будут".

На площади начались крики - "Позор Латвии"! Журналисты и полиция бросаются к кричавшим. Журналистов больше.

Аллея из флагов. Тоже традиция

Журналист Юрис Кажа ведет свою видеотрансляцию. На западную аудиторию https://www.facebook.com/juris.kaza/videos/vb.749685697/10154493952430698/?type=2&theater¬if_t=live_video_explicit¬if_id=1489655773261090

Запели.

Судя по "звуковой дорожке", на месте много русскоязычных журналистов

По первоначальной оценке, в шествии принимают участие несколько сотен человек.

Шествие по улице Скарню началось. Все спокойно.

Тут обновляется фотогалерея: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-16-marta-na-ulicah-rigi.d?id=48630667

Имант Парадниекс говорит: у него есть надежда, что в будущем враждебное отношение к 16 марта пойдет на спад, а потом и исчезнет вовсе.

Еще одно уточнение - похоже, что протестующих из Германии было двое.

Журналисты на стартовой позиции

Янис Атис Круминьш рассказывает корреспонденту ПБК, что бог поддерживает организаторов мероприятия - погода хорошая. А программа сегодня обширная, и возложение цветов - только малая ее часть.

Колонна сформирована.

Депутат Сейма Янис Домбрава тоже на месте. То есть у нас на данный момент пять депутатов. Где Райвис Дзинтарс?

Айзсарги готовятся к шествию.

Ультра-националист Айвар Гарда со своими соратницами. Он тоже не пропускает такие мероприятия.

Между тем, к месту событий подтянули спецназ. Это тоже традиция.

В шествии, видимо, будут участвовать депутаты Сейма Александр Кирштейнс, Имантс Парадниекс, Карлис Креслиньш и Эдвинс Шноре.

Уточнение: его не задержали, а оттеснили на квартал от церкви, в которой проходило богослужение для участников шествия

Наш корреспондент сообщает, что только что был задержан антифашист из Германии. Он развернул плакат около церкви Св.Иоанна

За 10 минут до начала шествия сообщаем: по данным свежайшего опроса (Baltic International Bank Latvijas barometrs) настроение жителей Латвии стало более оптимистичным.

Шведский фотограф внезапно оказался в "эпицентре" https://twitter.com/UlfRehnholm/status/842294321344860160

Еще один (очень длинный и насыщенный фактурой) текст про 16 марта: http://www.delfi.lv/a/48630457

В шествии будут принимать участие и украинские активисты.

Полиция, кстати, патрулирует и на воде.

Рядом с Шишкиным антиглобалист Андрис Оролс.

Один из постоянных участников шествия, в прошлом активист радикальной организации "Перконкрустс" Игорь Шишкин тоже здесь.

Народ начинает собираться. Шествие к памятнику Свободы начнется в 11 часов.

Патриотический плакат, который призывает не повторять ошибок и становиться пушечным мясом

Прибыли гости из Литвы.

Уголок Старой Риги. Утро вполне сонное, разве что много полиции, в том числе кинологи с собаками.

Но если посмотреть в другую сторону, то видно, что полиция как всегда подготовилась.

Сегодня утром у Памятника свободы вот так

Публицист Бен Латковскис в Neatkarīgā пишет, что чествование легионеров ставит под вопрос движение национального сопротивления немецкой оккупации (Центральный комитет, Константин Чаксте). "Если легионеры - правильные, то кто тогда "курелиеши" (группа генерала Курелиса)?" http://nra.lv/viedokli/bens-latkovskis/203795-vienoties-piemineklim.htm

Текст бывшего политтехнолога Юргиса Лиепниекса перепубликовали несколько сайтов, перевели и на русский (гугл в помощь). "Латвия не была союзником Гитлера, и сопротивление разгрому Гитлера - это ни сопротивление латышского народа, ни символ, как утверждает Райвис Дзинтарс, ни что-то такое, чему латышский народ помогал в массовом порядке", - пишет Лиепниекс и делает вывод, что праздновать 16 марта латышскому народу нечего.http://puaro.lv/politika/jurgis-liepnieks-kapec-latviesiem-neko-nevajadzetu-svinet-vai-pieminet-16-marta/

Историк Каспарс Стродс на сайте официального издания Latvijas Vēstnesis пишет, что в признании 16 марта памятным днем нет необходимости. Однако государству стоило бы уделять больше внимания организациям, которые дискредитируют латвийское государство и действуют против его интересов. http://m.lvportals.lv/visi/viedokli?id=285847

Сайт Rus.lsm.lv обстоятельно рассказывает о мифах и фактах, связанных с латышским легионом Waffen SS (добровольцы, военные преступления, "меньшее зло" и т.д.) http://www.lsm.lv/ru/statja/analitika/latishskiy-legion-waffen-ss-fakti-traktovki-i-mifi.a228292/

Пока полиция в это солнечное утро собирается у Памятника Свободы, у нас небольшой обзор прессы. Карикатурист Агрис Лиепиньш в своей колонке в Latvijas Avīze призывает оставить в покое легионеров и дать им отметить этот день. По мнению Лиепиньша, все упоминания нацизма в этом контексте - происки кремлевской пропаганды, а совесть латышского легиона чиста. http://www.la.lv/izmisusas-sirdsapzinas-karaviri/

Глава Полиции Безопасности Нормундс Межвиетс прогнозирует, что "Россия и в этом году использует мероприятия памяти легионеров в Латвии для того, чтобы поддерживать свой созданный миф о возрождении фашизма в Латвии, и попытается международно дискредитировать наше государство".

В прошлом году 16 марта было такhttp://www.delfi.lv/a/47191971

Латвийский антинацистский комитет отказался от проведения своего мероприятия, поскольку Рижская дума отодвинула его "в котловину под мостом городского канала". ЛАК назвал предложение РД унизительным и призвал прийти к Памятнику Свободы в 17.30, чтобы зажечь свечи в память сотен тысяч мирных жителей Латвии, уничтоженных нацистами.

Действующие министры от Нацобъединения не будут принимать участия в шествии в Риге. Большинство отправится в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время". В 2014 году участие в шествии стоило должности министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису.

Диспозиция такова: в Риге пройдет четыре акци, среди которых традиционное шествие легионеров и их сторонников к памятнику Свободы. Оно начнется в 11 часов. http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/den-pamyati-legionerov-chto-budet-proishodit-v-rige-16-marta-utochneno.d?id=48626293

Доброе утро. Сегодня 16 марта, и это значит, что в Риге снова пройдут мероприятия памяти латышских легионеров, а также акции их противников. Портал Delfi в режиме онлайн будет сообщать, что происходи на улицах города.