Что нужно знать о кандидатах на выборах президента Франции

В первом туре президентских выборов во Франции соперничают 11 кандидатов. DW представляет биографии и взгляды наиболее известных участников, борющихся за выход во второй тур.

Выборы президента Франции традиционно проходят в два тура. Первый состоится в воскресенье, 23 апреля. Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур, который пройдет 7 мая. Его победитель и станет президентом страны. DW собрала факты о первой пятерке наиболее известных кандидатов.

Марин Ле Пен, "Национальный фронт"

Глава правоэкстремистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения. За нее готовы проголосовать около четверти французов. Это означает, что она почти наверняка выйдет во второй тур. Ле Пен - младшая дочь основателя партии, Жан-Мари Ле Пена. Ей 48 лет, по профессии она адвокат, дважды разведенная мать троих детей. Ле Пен возглавила "Национальный фронт" в 2011 году и провозгласила курс на его "дедемонизацию" - публичный отход от расистских и антисемитских взглядов отца. Ей действительно удалось привлечь часть избирателей из мейнстрима. Но по сути партия осталась ультраправой.

Ле Пен отвергает идею мультикультурного общества и выступает против того, что она называет "исламизацией Европы". Политик предлагает сократить социальные выплаты для иностранцев и требует немедленно высылать тех из них, кто совершил преступление. Кроме того, она является сторонницей смертной казни. В экономике Ле Пен исповедует скорее левые взгляды, обещая повысить социальные выплаты и усилить роль государства. В целом она планирует курс на протекционизм по принципу "первым делом - Франция".

Кроме того, Марин Ле Пен предлагает отказаться от единой европейской валюты евро, вернуть французский франк, приостановить действие Шенгенского соглашения об открытых границах, а в перспективе - провести референдум о выходе из Европейского Союза. Некоторые эксперты считают, что победа Ле Пен приведет к краху ЕС. Ле Пен открыто симпатизирует российскому президенту Владимиру Путину и встречалась с ним в Москве незадолго до выборов. Ранее ее партия получила кредит на несколько миллионов евро от одного из российских банков.

Эмманюэль Макрон, "Вперед!"

Главным соперником Марин Ле Пен, судя по опросам, является политический новичок, бывший банкир и выпускник элитных вузов Эмманюэль Макрон. Он отстает от лидера ультраправых всего на 1-2 процентных пункта. Опросы обещают именно ему уверенную победу над Ле Пен во втором туре. 39-летний Макрон пришел в большую политику, став советником президента-социалиста Франсуа Олланда, а позднее - министром экономики. В начале 2016 года он ушел из правительства и партии, основав свое движение "Вперед!"

Многие в среде социалистов считают его предателем. Тем не менее, сегодня его поддерживают некоторые известные социалисты, например, бывший кандидат в президенты Сеголен Руаяль. Макрон выступает за сохранение Евросоюза, его дальнейшую интеграцию и усиление германо-французского тандема. Молодой политик женат на своей бывшей учительнице французского языка, которая старше его на 24 года. Детей у пары нет.

Франсуа Фийон, "Республиканцы"

Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" Франсуа Фийон всего несколько месяцев назад считался фаворитом гонки. 63-летний бывший премьер-министр при президенте Николя Саркози, пожалуй, самый опытный политик из всех кандидатов. Однако его популярность упала после скандала, когда появилась информация, что Фийон якобы устроил на фиктивную работу жену и детей. Несмотря на призывы сойти с дистанции, он остался и смог даже сократить отставание от лидеров. Считается, что у него есть небольшой шанс выйти во второй тур.

Католик Фийон, отец пятерых детей, придерживается ультраконсервативных взглядов и обещает вернуть семью в "центр политики". Он скептично относится к праву на усыновление для однополых пар и предлагает усилить наблюдение государства за мусульманским сообществом. В своей программе Фийон выступает за масштабные экономические реформы, в том числе - сокращение государственных расходов и числа госслужащих.

У Фийона в бытность премьером сложились теплые отношения с российским президентом Путиным. Правый политик выступает за отмену санкций, введенных ЕС в 2014 году за действия России на Украине.

Жан-Люк Меланшон, "Непокоренная Франция"

Незадолго до выборов неожиданно для многих обозревателей начал набирать популярность Жан-Люк Меланшон, 65-летний лидер созданного в 2016 левого движения "Непокоренная Франция". Его также поддерживают французские коммунисты.

Некоторые опросы прочат Меланшону 18 процентов и третье место в первом туре. Левый политик выступает против истеблишмента, за радикальные перемены в политической системе и считает себя противником влияния Германии и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в частности, в Европе. В своей программе Меланшон предлагает отказаться от политики жесткой экономии в Евросоюзе, угрожая в противном случае выходом Франции из ЕС. Кроме того, он сторонник выхода Франции из НАТО.

Бенуа Амон, Социалистическая партия

От правящей партии президента Олланда в выборах участвует 49-летний Бенуа Амон. Его появление в списке кандидатов было неожиданностью. На первичных выборах Амон победил премьер-министра Манюэля Вальса, которого считали партийным фаворитом. Амона называют представителем левого крыла партии.

Бенуа Амон был одним из участников группы "отколовшихся" социалистов, критиковавших президента за слишком дружественный, по их мнению, курс по отношению к бизнесу. Под давлением Олланда и Вальса он в 2014 году ушел с поста министра образования, пробыв в этой должности пять месяцев. У него левая экономическая программа. Среди прочего Амон предлагает ввести безотносительный базовый доход для всех в размере 750 евро на человека. Он также обещает поднять минимальную зарплату, разрешить марихуану и создать 37 тысяч новых рабочих мест для учителей. Считается, что шансов у него нет.