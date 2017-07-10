Что может НАТО противопоставить России в Эстонии

Эстонский город Тапа находится всего в полутора часах езды к востоку от Таллина. Своим существованием город обязан важному железнодорожному узлу и имеет все характерные черты военного городка советских времен.

Тапа и был военным городком: во времена холодной войны здесь размещалась база ВВС.

Сегодня Тапа, расположенная всего в 150 км от российской границы, вновь превратилась в военный городок, только теперь здесь размещена боевая группировка НАТО. По словам руководства альянса, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать Москве солидарность с Эстонией и заодно подбодрить эстонское население.

Решение выдвинуть войска НАТО так далеко на восток - так близко к российской территории они еще никогда не приближались - было принято на фоне аннексии Крыма и боевых действий на юго-востоке Украине.

Тогда озабоченность проявили многие члены НАТО в центральной и северной Европе, особенно страны Балтии, которые, как и Украина, входили в свое время в состав Советского Союза.

На Варшавском саммите в 2016 году страны НАТО договорились об "усиленном передовом присутствии", которое подразумевало размещение многонациональных боевых групп в каждой из трех стран Балтии, а также в Польше.

Такая боевая группа в Эстонии находится под командованием Великобритании. Ее основу составляет британский пехотный батальон, оснащенный бронемашинами "Уорриор", в который включена одна французская пехотная рота, усиленная несколькими танками "Челленджер" и "Леклерк".

В группу входят также инженерные и иные войска и незначительное количество артиллерии.

Полностью боеспособной эта группа, в которую входит в общей сложности около тысячи военнослужащих, стала только к середине июня. Группа включена в состав эстонской бригады, также размещенной на базе в Тапе, откуда небольшие подразделения выезжают на учения.

Я посетил эту базу вместе с командующим британской армией, генералом сэром Ником Картером. Отвечая на вопрос, в чем же заключается миссия натовских войск в Эстонии, сэр Ник ответил, что это сложная комбинация сдерживания и учений.

"По большей части то, что мы здесь делаем - это предостережение, - пояснил генерал Картер. - Мы демонстрируем союзникам по НАТО свою поддержку, показываем, что взаимодействие есть, и что оно крепкое, и вместе с этим мы даем понять всем, кто захочет в этом усомниться, что такое взаимодействие служит залогом нашей силы. Совместные учения, совместная боеготовность служат серьезным посылом".

Для британской армии это означает приобретение новых навыков, вернее, переучивание после многих лет, проведенных в боевых операциях против мятежников в Ираке и Афганистане. Генерал Картер надеется, что нынешняя миссия будет способствовать развитию и совершенствованию армии.

"Мы бы хотели увидеть, как это работает в разных боевых группах, скажем, в группе под руководством канадцев в Латвии или с литовской группой, как они взаимодействуют между собой и как работает процесс руководства и контроля НАТО на более высоком уровне", - поясняет Картер.

Многонациональные боевые группы сравнительно малы, их численность не превышает тысячи человек. Однако генерал Картер надеется, что время от времени сможет посылать в Эстонию дополнительные контингенты и технику, чтобы отработать действия по быстрому усилению группы в случае необходимости.

"Мы бы очень хотели опробовать процесс взаимодействия с нашими опорными базами в Германии и выдвижения подкреплений в страны Балтии, для нас это была бы отличная тренировка, - говорит Картер. - Во времена холодной войны нам это отлично удавалось, мы точно знали, как мы будем двигаться через границы и все прочие аспекты систем доставки, и нам хотелось бы вновь овладеть этим мастерством. Нам не приходилось заниматься этим в Ираке или Афганистане, но это тот набор навыков, который ожидается от экспедиционной армии".

Накануне развертывания боевых групп в странах Балтии звучали опасения, что россияне могут попытаться как-то скомпрометировать прибывающих в Эстонию иностранных военных. Я спросил генерала Картера, есть ли какие-то заметные признаки активности в этом направлении.

"Пока что абсолютно ничего такого не происходило, - ответил он. - Мы всегда понимали, что если кто-то что-то задумает, это наверняка случится. Но я был впечатлен той дисциплиной, которую демонстрируют все многонациональные элементы нашей группы. Возможно, эта дисциплина и создала обстановку, в которой нашим действиям трудно помешать".

В самом деле, густые леса восточной Эстонии, особенно зимой, не идут ни в какое сравнение с тему условиями, в которых приходилось действовать британским войскам в последние годы. Эти земли, расположенные в стратегически важном месте между Финским заливом и водами озера Пейпус (Чудского озера), в прошлом не раз становились ареной сражений.

Во времена Великой северной войны 1700-1721 годов русские войска воевали здесь со шведами (Эстония входила тогда в состав Шведского королевства). Затем в 1944 году войска нацисткой Германии безуспешно пытались сдержать здесь наступление советских войск.

Сегодня никто всерьез не ожидает военного конфликта, однако во времена, когда грань между миром и войной становится все более размытой, именно тут проходит передовая НАТО в новой битве, которая, по мнению некоторых российских генералов, уже началась.