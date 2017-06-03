Что известно об обвиняемом в подготовке покушения на Путина

Экс-командир добровольческого батальона Адам Осмаев находится в больнице после того, как в него стреляли в Киеве. В РФ чеченца Осмаева обвиняют в подготовке покушения на Путина.

36-летний Адам Осмаев, один из командиров батальона чеченских добровольцев имени Джохара Дудаева, который воевал на стороне украинских войск в Донбассе, уже более суток находится в реанимации после покушения. В четверг, 1 июня в Киеве в него во время встречи выстрелил человек, ранее представившийся журналистом и собиравшийся брать интервью. В нападавшего в ответ выстрелила жена Осмаева Амина Окуева, которая также участвовала в боевых действиях на востоке Украины в добровольческом батальоне "Киев-2", за что была награждена пистолетом из рук министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Сейчас и Осмаев, и стрелявший в него находятся в больнице. По информации агентства "Интерфакс-Украина", медики зафиксировали у них тяжелые повреждения внутренних органов, грудной клетки, брюшной полости и повреждения конечностей. Общее состояние обоих остается стабильным. Никаких показаний и жертва, и нападавший пока дать не способны.

Загадочный киллер

Мужчина, который совершил 1 июня покушение на Адама Осмаева, перед встречей представился корреспондентом французской газеты Le Monde Алексом Вернером. Позже в газете заверили, что в ней не работают сотрудники с такой фамилией. По данным агентства "РБК-Украина", у нападающего при себе был украинский паспорт, выданный в феврале прошлого года на имя одессита Александра Дакара. Однако, скорее всего, документ является подделкой - по информации одесских СМИ, его реальный владелец погиб еще в 2001 году.

Украинские правоохранители, по словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, сейчас разрабатывают именно "русский след" в покушении на Осмаева. В частности, по словам Шкиряка, проверяется информация о принадлежности киллера к окружению президента Чеченской республики Рамазана Кадырова.

Террорист...

Адам Осмаев, как писала "Новая газета", родом из уважаемой чеченской семьи, его отец Асламбек имел в Грозном нефтяной бизнес, а дядя Амин возглавлял чеченский парламент. Во второй половине 1990-х Осмаевы переехали в Москву, где Адам поступил в МГИМО. Позже он продолжил обучение в Великобритании, где, по версии дяди Амина, мог "попасть под влияние ваххабитов".

В мае 2007 года Адам Осмаев был задержан ФСБ в Москве по подозрению в подготовке покушения на руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова. Осмаев и еще трое молодых чеченцев, по версии следствия, собирались подорвать на пути кортежа Кадырова начиненные взрывчаткой "жигули". Организатором покушения, по мнению следователей, являлся близкий соратник чеченского террориста Доку Умарова Чингисхана Гишаева. Через три дня после задержания Адама Осмаева выпустили из СИЗО, после чего он бежал из России.

На Украину Осмаев переехал ориентировочно в 2011 году из Великобритании, некоторое время жил в Одессе, работая торговым представителем. В феврале 2012-го он вместе с отцом был задержан в Одессе во время совместной операции СБУ и ФСБ. За месяц до того при взрыве самодельной бомбы в Одессе погиб другой чеченец - Руслан Мадаев, а гражданин Казахстана Илья Пьянзин был тяжело ранен и арестован. Пьянзин пошел на сделку со следствием и признался в подготовке теракта "против первых лиц Российской Федерации". Руководителем террористической группы он назвал Адама Осмаева.

Летом 2012 года Пьянзина передали российским правоохранителям, в России его признали виновным в подготовке теракта и приговорили к 10 годам лишения свободы. В то же время Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Осмаева из Украины в РФ, сам он позже заявлял о применении пыток. Дело Осмаева рассматривалось Приморским судом Одессы с декабря 2012 года. Осенью 2014 года с него были сняты обвинения в терроризме. В ноябре Осмаев был признан виновным в незаконном обращении со взрывчаткой, приговорен к двум годам девяти месяцaм и 19 дням тюремного заключения и освобожден прямо в зале суда из-за отбытия срока.

...или доброволец?

После освобождения Адам Осмаев принимал активное участие в деятельности чеченского батальона имени Джохара Дудаева, созданного еще весной 2014 года общественно-политическим движением "Свободный Кавказ". Своей целью батальон провозгласил борьбу против "русского империализма" и освобождение Северного Кавказа.

Командование батальона неоднократно заявляло, что на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе также воюет немало боевиков из Чечни, которых они называли "кадыровцами". Осмаев стал командиром батальона после смерти Исы Мунаева, погибшего во время боев за Дебальцево в феврале 2015 года. Самого Осмаева в батальоне называли "майором вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия".

Батальон имени Дудаева так и не получил официального статуса в структурах вооруженных сил Украины, МВД или Нацгвардии. В разное время в его рядах воевало до 300 человек, преимущественно чеченцев, которые в свое время вынуждены были покинуть Россию. В последние два года батальон, как считается, выполняет в основном функции диверсионной группы, его бойцы известны своим опытом в минировании и обращении со взрывчаткой.